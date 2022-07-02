Saadet Partisi: Bugün hepimizin ortak acısı Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı
11:53 02.07.2022 (güncellendi: 11:56 02.07.2022)
© AASivas Katliamı - Anma
© AA
Saadet Partisi, Sivas Katliamı'nın 29. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenleri andı. Dönemin Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da paylaşımı kendi hesabından retweet etti.
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde aydınların yakılarak katledilmesinin üzerinden tam 29 yıl geçti.
Saadet Partisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz" denildi.
Saadet Partisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz" denildi.
Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı!— Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) July 2, 2022
Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/PYzhg8dfUh
Dönemin Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da paylaşımı kendi hesabından retweet etti.
19 Ekim 2017, 23:59
2 Temmuz 1993'te Sivas Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Temel Karamollaoğlu, 2017'de katıldığı bir televizyon programında “Sivas katliamı demekten imtina mı ediyorsunuz?” sorusu üzerine, “Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil” yanıtıyla tepki toplamıştı.