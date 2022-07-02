https://tr.sputniknews.com/20220702/saadet-partisi-bugun-hepimizin-ortak-acisi-madimakta-yasanan-vahsetin-29-yili-1058230180.html

Saadet Partisi: Bugün hepimizin ortak acısı Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı

Saadet Partisi: Bugün hepimizin ortak acısı Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı

Saadet Partisi, Sivas Katliamı'nın 29. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenleri andı. Dönemin Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T11:53+0300

2022-07-02T11:53+0300

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türkiye

sivas madımak katliamı

temel karamollaoğlu

sivas

saadet partisi

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Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde aydınların yakılarak katledilmesinin üzerinden tam 29 yıl geçti.Saadet Partisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz" denildi.Dönemin Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da paylaşımı kendi hesabından retweet etti.2 Temmuz 1993'te Sivas Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Temel Karamollaoğlu, 2017'de katıldığı bir televizyon programında “Sivas katliamı demekten imtina mı ediyorsunuz?” sorusu üzerine, “Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil” yanıtıyla tepki toplamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20171019/karamollaoglu-sivas-katliami-demekten-imtina-ediyorum-1030677502.html

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sivas madımak katliamı, temel karamollaoğlu, sivas, saadet partisi