https://tr.sputniknews.com/20220703/661-tarihi-kirkpinar-yagli-gureslerinde-baspehlivan-cengizhan-simsek-oldu-1058261878.html
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek oldu. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T21:07+0300
2022-07-03T21:07+0300
2022-07-03T21:08+0300
spor
tarihi kırkpınar yağlı güreşleri
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Edirne’de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada rakibini yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.
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tarihi kırkpınar yağlı güreşleri
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
21:07 03.07.2022 (güncellendi: 21:08 03.07.2022) Abone ol
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek oldu.
Edirne’de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.
Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.
Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada rakibini yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.