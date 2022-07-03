https://tr.sputniknews.com/20220703/661-tarihi-kirkpinar-yagli-gureslerinde-baspehlivan-cengizhan-simsek-oldu-1058261878.html

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek oldu. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T21:07+0300

2022-07-03T21:07+0300

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spor

tarihi kırkpınar yağlı güreşleri

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Edirne’de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada rakibini yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarihi kırkpınar yağlı güreşleri