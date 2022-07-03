https://tr.sputniknews.com/20220703/basaksehirdeki-bir-ormanlik-alanda-yangin-40-donum-arazi-kul-oldu-1058261611.html

Başakşehir'deki bir ormanlık alanda yangın: 40 dönüm arazi kül oldu

Başakşehir'deki bir ormanlık alanda yangın: 40 dönüm arazi kül oldu

Başakşehir’de ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 40 dönümlük arazi yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T20:54+0300

2022-07-03T20:54+0300

2022-07-03T20:54+0300

türkiye

orman yangını

başakşehir

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Yangın, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şamlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çevrede bulunan evlerin yakınına kadar yaklaşan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul’un birçok noktasından sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın esnasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.Yangının çıktığı bölgede evi olan ve söndürme çalışmalarına yardımcı olan bir vatandaş, “Yaklaşık 2 saattir alevli şekilde yanıyordu müdahale olmasaydı perişan olacaktık. Bizim de evimiz burada biz hemen ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Yangın evlere kadar yaklaşmıştı. Burası Başakşehir’de bir ormanlık nokta diyebiliriz. Piknik yapan insanlar burayı hep kullanıyorlar” dedi.

türkiye

başakşehir

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orman yangını, başakşehir