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Başakşehir'deki bir ormanlık alanda yangın: 40 dönüm arazi kül oldu
Başakşehir'deki bir ormanlık alanda yangın: 40 dönüm arazi kül oldu
Başakşehir’de ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 40 dönümlük arazi yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T20:54+0300
2022-07-03T20:54+0300
türkiye
orman yangını
başakşehir
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şamlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çevrede bulunan evlerin yakınına kadar yaklaşan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul’un birçok noktasından sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın esnasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.Yangının çıktığı bölgede evi olan ve söndürme çalışmalarına yardımcı olan bir vatandaş, “Yaklaşık 2 saattir alevli şekilde yanıyordu müdahale olmasaydı perişan olacaktık. Bizim de evimiz burada biz hemen ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Yangın evlere kadar yaklaşmıştı. Burası Başakşehir’de bir ormanlık nokta diyebiliriz. Piknik yapan insanlar burayı hep kullanıyorlar” dedi.
türkiye
başakşehir
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orman yangını, başakşehir

Başakşehir'deki bir ormanlık alanda yangın: 40 dönüm arazi kül oldu

20:54 03.07.2022
© İHA Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan drone ile havadan görüntülendi.
 Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan drone ile havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA
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Başakşehir’de ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 40 dönümlük arazi yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın esnasında yaşananlar cep telefonu kameraları ile kaydedilirken söndürme çalışmaları İHA ile havadan görüntülendi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şamlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çevrede bulunan evlerin yakınına kadar yaklaşan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul’un birçok noktasından sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın esnasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıktığı bölgede evi olan ve söndürme çalışmalarına yardımcı olan bir vatandaş, “Yaklaşık 2 saattir alevli şekilde yanıyordu müdahale olmasaydı perişan olacaktık. Bizim de evimiz burada biz hemen ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Yangın evlere kadar yaklaşmıştı. Burası Başakşehir’de bir ormanlık nokta diyebiliriz. Piknik yapan insanlar burayı hep kullanıyorlar” dedi.
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