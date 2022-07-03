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Eşini vurdu, aynı silahla intihar etti
Eşini vurdu, aynı silahla intihar etti
Ankara'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, kayınvalidesinin de olduğu sırada evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaraladı, ardından aynı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
mamak
kadına şiddet
aile içi şiddet
intihar
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Olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Serin, iddiaya göre, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Dilara Filiz Serin ile evde tartışma yaşadı. Kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilara Filiz Serin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ankara, mamak, kadına şiddet, aile içi şiddet, intihar

Eşini vurdu, aynı silahla intihar etti

00:49 03.07.2022
© DHAAnkara'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, kayınvalidesinin de olduğu sırada evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaraladı, ardından aynı silahla intihar etti. Adam hayatını kaybederken kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, kayınvalidesinin de olduğu sırada evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaraladı, ardından aynı silahla intihar etti. Adam hayatını kaybederken kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, kayınvalidesinin de olduğu sırada evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaraladı, ardından aynı silahla intihar etti. Adam hayatını kaybederken kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi'nde meydana geldi.
Yasin Serin, iddiaya göre, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Dilara Filiz Serin ile evde tartışma yaşadı. Kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dilara Filiz Serin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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