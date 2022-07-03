https://tr.sputniknews.com/20220703/esini-vurdu-ayni-silahla-intihar-etti-1058240188.html

Eşini vurdu, aynı silahla intihar etti

Eşini vurdu, aynı silahla intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, kayınvalidesinin de olduğu sırada evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaraladı, ardından aynı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T00:49+0300

2022-07-03T00:49+0300

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türkiye

ankara

mamak

kadına şiddet

aile içi şiddet

intihar

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Olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Serin, iddiaya göre, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Dilara Filiz Serin ile evde tartışma yaşadı. Kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilara Filiz Serin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ankara, mamak, kadına şiddet, aile içi şiddet, intihar