https://tr.sputniknews.com/20220703/fatma-girikin-vasiyetnamesi-icin-iptal-davasi-acildi-1058249666.html

Fatma Girik’in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı

Fatma Girik’in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, ablasının vasiyetnamesini hazırladığı günlerde akıl sağlığı ile ilgili şüpheler olduğunu ve vasiyetnameyi yeğeni ve... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T12:53+0300

2022-07-03T12:53+0300

2022-07-03T12:53+0300

yaşam

fatma girik

türkiye

vasiyetname

iptal

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045018013_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6cd768d940880dc096ae0a0eb35b08e.jpg

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken tedavi için gittiği İstanbul'da 24 Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitiren ve yaşadığı Torba Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilen Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in 23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan vasiyetnamesinin sağlıksız koşullarda, akli dengesinin tam yerinde olmadığı sırada ve baskı altında hazırlandığını iddia eden kardeşi Günay Girik'ten itiraz geldi.Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Bodrum'da yaşayan Günay Girik yaptığı açıklamada; vasiyetnamenin açıklanmasından sonra kanuni mirasçıları olan Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav ile kendisinin miras dışı bırakıldığını, mirasın büyük bölümünün yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya ve küçük bir kısmının da ablası Müesser Girik'e bırakıldığını belirtti.Girik, "Biz vasiyetname açıklanmadan bu vasiyetnamenin ablamın çok rahatsız olduğu, hem fiziki hem akıl sağlığının tam yerinde olmadığı bir süreçte baskı altında yeğeni tarafından hazırlatıldığını söylemiş ve itiraz etmiştik.Bu duruma sadece biz değil, hizmetlisi Dursune Yılmaz ve 4 yakını daha tanıktı. Bu kişiler ablamın akli dengesinin gidip geldiğini ve vasiyetnameyi sağlıklı bir şekilde hazırlamasının mümkün olmadığını belirttiler, bizde bu kişileri itirazımızda tanık olarak gösterdik” diye konuştu.Günay Girik Ankara Barosu avukatlarından Akın Centilmen ile bugün Bodrum Adliyesine giderek vasiyetnamenin iptali isteyerek, ablasının 30 milyon TL değerinde olan denize sıfır lüks villanın satışına tedbir konulmasını talep etti.Girik'in Avukatı Akın Centilmen ise vasiyetnamede Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav ve kardeşi Günay Girik'in bulunmadığını belirterek, mirasın yüzde 90'nının şikayetçi oldukları Fatma Ahu Turanlı'ya, az bir kısmının ise ablası Müyesser Girik'e bırakıldığını söyledi.Avukat Centilmen, “Fatma hanımın vasiyetnameyi hazırladığı dönemde evinde sık sık baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldığı raporlarla sabittir. Ayrıca o dönemde Fatma hanım kaldırıldığı hastanede hafıza kaybı, düşünme veya muhakeme becerilerinin ilerleyici kaybı, zayıf koordinasyon ve denge kaybı yaşadığı raporlarla tespit edilmiştir. Dava sürecinde Fatma hanımın tedavi gördüğü özel ve vasiyetnamesi öncesinde sağlık raporunun alındığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tüm belgelerin dosyada toplanarak Adli Tıp Kurumu bilirkişileri tarafından incelenmesini ve tanıklarımızın dinlenmesini talep ettik. Bu süreçte Torba Mahallesi'ndeki villanın 3. kişilere devrini önlemek için ihtiyati tedbir konulmasını, Fatma Girik'e ait olan Ziraat Bankası'ndaki paranın bloke edilmesini talep ettik. Henüz hayatta olan Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav'ın saklı payından ötürü kendisine vasi tayin edilmesine ve Bodrum 2. Noterliği'nce düzenlenen vasiyetnamenin kanuna aykırı olması nedeniyle iptalini istedik” diye konuştu.Avukat Centilmen tanıkları arasında Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar, refakatçisi Aysun Gültekin, aile dostu Filiz Kalkavan ve yardımcısı Dursune Yılmaz olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatma girik, türkiye, vasiyetname, iptal, dava