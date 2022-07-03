İstanbul'un 120 yıllık eczanesi müze oluyor

İstanbul'un en eski eczanelerinden biri olan Moda'daki eczanenin sahibi Melih Ziya Sezer, 90 yaşında öldü. Babasından devraldığı eczanede yıllardır şifa dağıtan Sezer'in ölümünün ardından 120 yıllık eczanenin müze olacağı öğrenildi. Melih Ziya Sezer'in vefatından sonra eczanenin kepengine 'Güle güle Melih Abi' yazılı not yapıştırıldı. Sezer geçtiğimiz yıl verdiği röportajda, eczacılığın ticaret değil sanat olduğunu ifade etmişti.
İstanbul'un en eski eczanelerinden biri olan Moda'daki eczanenin sahibi Melih Ziya Sezer, 90 yaşında öldü. Babasından devraldığı eczanede yıllardır şifa dağıtan Sezer'in ölümünün ardından 120 yıllık eczanenin müze olacağı öğrenildi. Melih Ziya Sezer'in vefatından sonra eczanenin kepengine 'Güle güle Melih Abi' yazılı not yapıştırıldı. Sezer geçtiğimiz yıl verdiği röportajda, eczacılığın ticaret değil sanat olduğunu ifade etmişti.
Eczacı Melih Ziya Sezer, 70 yıldan fazla süredir eczacılık yapıyordu. Kadıköy Moda'daki 1902 kuruluş tarihiyle İstanbul'un en eski eczanelerinden birinin sahibiydi. Sezer, sağlık sorunları nedeniyle mart ayından itibaren ömrünü adadığı eczanesini kapatmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ise kalp yetmezliği nedeniyle, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Eczacı Melih Ziya Sezer, 70 yıldan fazla süredir eczacılık yapıyordu. Kadıköy Moda'daki 1902 kuruluş tarihiyle İstanbul'un en eski eczanelerinden birinin sahibiydi. Sezer, sağlık sorunları nedeniyle mart ayından itibaren ömrünü adadığı eczanesini kapatmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ise kalp yetmezliği nedeniyle, 90 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul Eczacılar Odası'nın da eski başkanlarından Sezer'in vefatı sonrası Yeni Moda Eczanesi'nin akibeti merak konusu oldu. Babasının vefatı nedeniyle yaşadığı büyük üzüntüyü ifade eden Marmara Üniversitesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir Sezer, eczanenin müze olacağını söyledi.
İstanbul Eczacılar Odası'nın da eski başkanlarından Sezer'in vefatı sonrası Yeni Moda Eczanesi'nin akibeti merak konusu oldu. Babasının vefatı nedeniyle yaşadığı büyük üzüntüyü ifade eden Marmara Üniversitesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir Sezer, eczanenin müze olacağını söyledi.
Sezer'in eczanesine komşu olan mobilyacı Selahattin Yılmaz "57 yıllık dostumdu, arkadaşım, abimdi. 1965 yılında komşuyduk. Bunca senedir birlikteydik." dedi.
Sezer'in eczanesine komşu olan mobilyacı Selahattin Yılmaz "57 yıllık dostumdu, arkadaşım, abimdi. 1965 yılında komşuyduk. Bunca senedir birlikteydik." dedi.
Mobilyacı Selahattin Yılmaz "Birbirimize bir 'of' bile demedik. Melih Bey'e sadece bir eczacı gözüyle bakamazsınız, gerçek bir bilim adamıydı. Yapmış olduğu ilaçlar yüzde 100 isabetliydi. Bana da ilaç hazırlamıştı. 1963 yılında askerde botlardan dolayı ayaklarımda nasır çıkmıştı. Bundan 10 sene önce de 'Melih abi, ayaklarımdan çok sıkıntı çekiyorum. Ne yapayım?' dedim. O da baktı ayaklarımı kontrol etti. Akşam bana ilaç verdi. 2 sefer o ilacı sürdüm. Yüzde 100 geçti sorunum. 10 yıldan beri hiçbir sıkıntı kalmadı. Bence de burası müze olmalı, böyle bir eserin ortadan kalkması intihar olur. Üretim çok önemli, 90 yaşındaki bir kişi laboratuvarda akşama kadar üretim yapıyordu" diye konuştu.
Mobilyacı Selahattin Yılmaz "Birbirimize bir 'of' bile demedik. Melih Bey'e sadece bir eczacı gözüyle bakamazsınız, gerçek bir bilim adamıydı. Yapmış olduğu ilaçlar yüzde 100 isabetliydi. Bana da ilaç hazırlamıştı. 1963 yılında askerde botlardan dolayı ayaklarımda nasır çıkmıştı. Bundan 10 sene önce de 'Melih abi, ayaklarımdan çok sıkıntı çekiyorum. Ne yapayım?' dedim. O da baktı ayaklarımı kontrol etti. Akşam bana ilaç verdi. 2 sefer o ilacı sürdüm. Yüzde 100 geçti sorunum. 10 yıldan beri hiçbir sıkıntı kalmadı. Bence de burası müze olmalı, böyle bir eserin ortadan kalkması intihar olur. Üretim çok önemli, 90 yaşındaki bir kişi laboratuvarda akşama kadar üretim yapıyordu" diye konuştu.