İstanbul'un 120 yıllık eczanesi müze oluyor

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Mobilyacı Selahattin Yılmaz "Birbirimize bir 'of' bile demedik. Melih Bey'e sadece bir eczacı gözüyle bakamazsınız, gerçek bir bilim adamıydı. Yapmış olduğu ilaçlar yüzde 100 isabetliydi. Bana da ilaç hazırlamıştı. 1963 yılında askerde botlardan dolayı ayaklarımda nasır çıkmıştı. Bundan 10 sene önce de 'Melih abi, ayaklarımdan çok sıkıntı çekiyorum. Ne yapayım?' dedim. O da baktı ayaklarımı kontrol etti. Akşam bana ilaç verdi. 2 sefer o ilacı sürdüm. Yüzde 100 geçti sorunum. 10 yıldan beri hiçbir sıkıntı kalmadı. Bence de burası müze olmalı, böyle bir eserin ortadan kalkması intihar olur. Üretim çok önemli, 90 yaşındaki bir kişi laboratuvarda akşama kadar üretim yapıyordu" diye konuştu.

