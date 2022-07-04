https://tr.sputniknews.com/20220704/aile-hekimi-doktor-astronomi-fotograflarini-nasa-icin-renklendirecek-1058281096.html

Aile hekimi doktor astronomi fotoğraflarını NASA için renklendirecek

Aile hekimi doktor astronomi fotoğraflarını NASA için renklendirecek

Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, Hubble Uzay Teleskobu'nun ham görüntülerini NASA için işleyecek. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T12:34+0300

2022-07-04T12:34+0300

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Astronomi fotoğrafçısı Dr. Özsaraç'ın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği daha önce işlenmiş siyah beyaz ham görüntüleri yeniden işleyerek renklendirdiği fotoğraflar NASA tarafından dört kez, ‘Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı’ seçilerek APOD'un (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) sitesinde paylaşıldı.Yaklaşık 2 yıldır bu alanla ilgilenen Özsaraç, çalışmalarını daha ileri seviyeye çıkarmak amacıyla mail yoluyla NASA'ya bağlı olarak faaliyet gösteren Avrupa Uzay Ajansı’yla iletişime geçti. Ajans yetkilileri, Özsaraç'a yaptıkları dönüşte, daha öncekilerin aksine henüz işlenmemiş fotoğraflarla ilgili de çalışma yapabileceğini belirtti.Bunun üzerine Özsaraç, Hubble Uzay Teleskobu'nca çekilen bir fotoğrafı ilk kez kendisi renklendirerek bir süre önce NASA'ya gönderdi.Özsaraç, APOD'un sayfasına kendisinin de zaman zaman çalışmalarını gönderdiğini, günlük bir milyon astrofotoğraf takipçisinin bu siteyi ziyaret ettiğini söyledi.Çalışmalarının APOD'da yayımlanmasının sadece kendi adına değil, Türkiye adına da çok önemli olduğuna işaret eden Özsaraç, "Çalışmalarımı monotonluktan çıkarıp daha öteye nasıl geçirebilirim, neler yapabilirim diye düşünürken Avrupa Uzay Ajansı yetkililerine mail gönderdim. Seçilen fotoğrafların linklerini paylaştım kendileriyle. Kaç seneden beri uğraştığımı, daha ötesinde neler yapabilirim gibi bilgilerimi paylaştım" ifadelerini kullandı.‘Bu biraz daha zor bir iş’Fotoğraf işlemenin gönüllülük esasıyla yapıldığını, paylaşılmasının sadece mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özsaraç, şöyle devam etti:Bu süreçte yeni bir metot geliştirmesi gerekeceğine dikkati çeken Özsaraç, şöyle devam etti:Özsaraç, geçen yıl aralık ayında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğrafların ise 12 Temmuz'da halka açılacağını, gelecek fotoğrafları heyecanla beklediğini kaydetti.Özsaraç'ın işlediği ve APOD'da yayınlanan fotoğraflara ise 'https://apod.nasa.gov/apod/ap210813.html, https://apod.nasa.gov/apod/ap211214.html, https://apod.nasa.gov/apod/ap220323.html, https://apod.nasa.gov/apod/ap220525.html' adreslerinden ulaşılabiliyor.

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