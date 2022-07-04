https://tr.sputniknews.com/20220704/bakan-karaismailoglu-sabah-marmaray-ile-sogutlucesmeye-oradan-yht-ile-bilecike-geldik-1058297012.html

Bakan Karaismailoğlu: Sabah Marmaray ile Söğütlüçeşme’ye, oradan YHT ile Bilecik’e geldik

Bakan Karaismailoğlu: Sabah Marmaray ile Söğütlüçeşme’ye, oradan YHT ile Bilecik’e geldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün makam aracını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T18:41+0300

2022-07-04T18:41+0300

2022-07-04T18:41+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

yht

marmaray

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün makam arabasını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen Karaismailoğlu, seyahatine YHT ile devam etti. Bilecik'te köprülü kavşak açılışı ve esnaf ziyareti yapan Karaismailoğlu, programının ardından yine YHT'yi kullanarak Bilecik'ten Ankara'ya geçti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.

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adil karaismailoğlu, yht, marmaray