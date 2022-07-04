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https://tr.sputniknews.com/20220704/bakan-karaismailoglu-sabah-marmaray-ile-sogutlucesmeye-oradan-yht-ile-bilecike-geldik-1058297012.html
Bakan Karaismailoğlu: Sabah Marmaray ile Söğütlüçeşme’ye, oradan YHT ile Bilecik’e geldik
Bakan Karaismailoğlu: Sabah Marmaray ile Söğütlüçeşme’ye, oradan YHT ile Bilecik’e geldik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün makam aracını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T18:41+0300
2022-07-04T18:41+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
yht
marmaray
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün makam arabasını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen Karaismailoğlu, seyahatine YHT ile devam etti. Bilecik'te köprülü kavşak açılışı ve esnaf ziyareti yapan Karaismailoğlu, programının ardından yine YHT'yi kullanarak Bilecik'ten Ankara'ya geçti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.
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adil karaismailoğlu, yht, marmaray

Bakan Karaismailoğlu: Sabah Marmaray ile Söğütlüçeşme’ye, oradan YHT ile Bilecik’e geldik

18:41 04.07.2022
© Twitter/ Adil KaraismailoğluBakan Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Twitter/ Adil Karaismailoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün makam aracını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen Karaismailoğlu, seyahatine YHT ile devam etti. Karaismailoğlu Bilecik'teki programının ardından yine YHT'yi kullanarak Bilecik'ten Ankara'ya geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün makam arabasını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen Karaismailoğlu, seyahatine YHT ile devam etti. Bilecik'te köprülü kavşak açılışı ve esnaf ziyareti yapan Karaismailoğlu, programının ardından yine YHT'yi kullanarak Bilecik'ten Ankara'ya geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.
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