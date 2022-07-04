Bakan Karaismailoğlu: Sabah Marmaray ile Söğütlüçeşme’ye, oradan YHT ile Bilecik’e geldik
© Twitter/ Adil KaraismailoğluBakan Karaismailoğlu
© Twitter/ Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün makam aracını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen Karaismailoğlu, seyahatine YHT ile devam etti. Karaismailoğlu Bilecik'teki programının ardından yine YHT'yi kullanarak Bilecik'ten Ankara'ya geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün makam arabasını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen Karaismailoğlu, seyahatine YHT ile devam etti. Bilecik'te köprülü kavşak açılışı ve esnaf ziyareti yapan Karaismailoğlu, programının ardından yine YHT'yi kullanarak Bilecik'ten Ankara'ya geçti.
Sabah Marmaray ile Söğütlüçeşme’ye, oradan YHT ile Bilecik’e geldik.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 4, 2022
Şimdi YHT ile Ankara’ya geçiyoruz.
Bu imkanlar bir zamanlar Türkiye için bir hayaldi, şimdi ise hayatımızın vazgeçilmez birer parçası…
Durmak Yok, Yola Devam! pic.twitter.com/tsY4J5AnNS
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.
Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaptıhttps://t.co/o3KVDrwiL2https://t.co/Q67s4NeGlC pic.twitter.com/sRnEXbbb8j— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 4, 2022