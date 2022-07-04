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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/italyada-enflasyon-haziranda-36-yilin-rekorunu-kirdi--1058272507.html
İtalya'da enflasyon haziranda 36 yılın rekorunu kırdı
İtalya'da enflasyon haziranda 36 yılın rekorunu kırdı
İtalya'da mayısta yıllık yüzde 6.8 olan enflasyon oranı, Ukrayna operasyonundan kaynaklı yaptırımların enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T09:12+0300
2022-07-04T09:20+0300
ukrayna krizi
ulusal istatistik enstitüsü (istat)
tüfe
italya
enflasyon
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İtalya'da enflasyon Haziran'da son 36 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. BloombergHT'nin aktardığına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'daki yüzde 8.2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı. ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.
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ulusal istatistik enstitüsü (istat), tüfe, italya, enflasyon

İtalya'da enflasyon haziranda 36 yılın rekorunu kırdı

09:12 04.07.2022 (güncellendi: 09:20 04.07.2022)
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAFırın- Ekmek
Fırın- Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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İtalya'da mayısta yıllık yüzde 6.8 olan enflasyon oranı, Ukrayna operasyonundan kaynaklı yaptırımların enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.
İtalya'da enflasyon Haziran'da son 36 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
BloombergHT'nin aktardığına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'daki yüzde 8.2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.
ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.
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