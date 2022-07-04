https://tr.sputniknews.com/20220704/italyada-enflasyon-haziranda-36-yilin-rekorunu-kirdi--1058272507.html

İtalya'da enflasyon haziranda 36 yılın rekorunu kırdı

İtalya'da enflasyon haziranda 36 yılın rekorunu kırdı

İtalya'da mayısta yıllık yüzde 6.8 olan enflasyon oranı, Ukrayna operasyonundan kaynaklı yaptırımların enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T09:12+0300

2022-07-04T09:12+0300

2022-07-04T09:20+0300

ukrayna krizi

ulusal istatistik enstitüsü (istat)

tüfe

italya

enflasyon

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İtalya'da enflasyon Haziran'da son 36 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. BloombergHT'nin aktardığına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'daki yüzde 8.2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı. ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.

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ulusal istatistik enstitüsü (istat), tüfe, italya, enflasyon