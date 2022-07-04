https://tr.sputniknews.com/20220704/narkotik-operasyonlarinda-75-ilde-bir-haftada-3-bin-675-supheli-yakalandi-1058294402.html
Narkotik operasyonlarında 75 ilde bir haftada 3 bin 675 şüpheli yakalandı
Narkotik operasyonlarında 75 ilde bir haftada 3 bin 675 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 75 ildeki uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 675 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T17:04+0300
2022-07-04T17:04+0300
2022-07-04T17:04+0300
türkiye
narkotik
narkotik suçlarla mücadele
türkiye
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EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 75 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda 3 bin 675 zanlı yakalandı.Aramalarda 106 kilogram esrar, 76 kilogram skunk, 49 kilogram eroin, 59 kilogram metamfetamin, 26 kilogram sentetik kannabinoid, bir kilogram kimyasal, bin captagon, 205 bin ecstasy, 420 bin sentetik ecza, 6 bin 479 kök kenevir, 67 bin 447 lira ile 23 tabanca/tüfek ele geçirildi.
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narkotik, narkotik suçlarla mücadele, türkiye
Narkotik operasyonlarında 75 ilde bir haftada 3 bin 675 şüpheli yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 75 ildeki uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 675 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 75 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 3 bin 675 zanlı yakalandı.
Aramalarda 106 kilogram esrar, 76 kilogram skunk, 49 kilogram eroin, 59 kilogram metamfetamin, 26 kilogram sentetik kannabinoid, bir kilogram kimyasal, bin captagon, 205 bin ecstasy, 420 bin sentetik ecza, 6 bin 479 kök kenevir, 67 bin 447 lira ile 23 tabanca/tüfek ele geçirildi.