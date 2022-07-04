https://tr.sputniknews.com/20220704/ozbekistanda-protestolarda-can-kaybi-18e-yukseldi-1058276312.html
Özbekistan'da protestolarda can kaybı 18'e yükseldi
Özbekistan'da protestolarda can kaybı 18'e yükseldi
Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolar sırasında can kaybı sayısının 18'e... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:39+0300
2022-07-04T11:39+0300
2022-07-04T11:44+0300
dünya
özbekistan
protesto
hükümet
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Özbekistan’da 26 Haziran’da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan’da protestolara neden oldu, yüzlerce kişi Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki gösterdi. Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Özbekistan lideri Shavkat Mirziyoyev Nukus'ta devam eden protestolarda eylemcilerin polise taş ve silahla saldırdıklarını söyleyerek, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var” açıklamasını yapmış ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan'da 2 Ağustos'a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
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özbekistan, protesto, hükümet
Özbekistan'da protestolarda can kaybı 18'e yükseldi
11:39 04.07.2022 (güncellendi: 11:44 04.07.2022) Abone ol
Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolar sırasında can kaybı sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.
Özbekistan’da 26 Haziran’da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan’da protestolara neden oldu, yüzlerce kişi Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki gösterdi.
Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.
Özbekistan lideri Shavkat Mirziyoyev Nukus'ta devam eden protestolarda eylemcilerin polise taş ve silahla saldırdıklarını söyleyerek, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var” açıklamasını yapmış ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan'da 2 Ağustos'a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.