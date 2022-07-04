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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/soygudan-putine-rapor-luganski-ozgurlestirme-operasyonu-basariyla-gerceklestirildi-1058284787.html
Şoygu'dan Putin'e rapor: Lugansk'ı özgürleştirme operasyonu başarıyla gerçekleştirildi
Şoygu'dan Putin'e rapor: Lugansk'ı özgürleştirme operasyonu başarıyla gerçekleştirildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) özgürleştirme operasyonunun başarıyla... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T13:38+0300
2022-07-04T14:02+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
şoygu
lugansk
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Şoygu, "İki hafta boyunca düşmanlar, Gorskiy, Lisiçansk ve Severodonetsk'te kuşatma altına alındı ve öldürüldü. 25 yerleşim birim kontrol altına alınmış olup bunların en büyükleri Severodonetsk, Zolotoye, Gorskoye, Volçeyarovka. Operasyon, dün LHC'nin en büyük kentlerinden biri olan Lisiçansk'ın özgürleştirilmesiyle tamamlandı" ifadelerini kullandı.Toplamda 670 kilometrekarelik bir alanın ele geçirildiğini kaydeden Şoygu, Rus güçlerinin LHC'yi kontrol altına aldığı iki hafta boyunca Ukrayna ordusunun 2218 askerini yitirdiğini, 3251'inin de yaralandığını aktardı.Putin, Rus ve LHC birliklerini tebrik ettiDevlet Başkanı Putin de, Lugansk'ın özgürleştirilmesi nedeniyle Rus ordusunu ve LHC birliklerini tebrik ederek "Onların anavatanlarının özgürleştirilmesi sırasında aktif şekilde hareket ettiler, kelimenin tam anlamıyla cesaret ve kahramanlık sergilediler. Hepinizi kutluyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
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Şoygu'dan Putin'e rapor: Lugansk'ı özgürleştirme operasyonu başarıyla gerçekleştirildi

13:38 04.07.2022 (güncellendi: 14:02 04.07.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin- Sergey Şoygu
Vladimir Putin- Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) özgürleştirme operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.
Şoygu, "İki hafta boyunca düşmanlar, Gorskiy, Lisiçansk ve Severodonetsk'te kuşatma altına alındı ve öldürüldü. 25 yerleşim birim kontrol altına alınmış olup bunların en büyükleri Severodonetsk, Zolotoye, Gorskoye, Volçeyarovka. Operasyon, dün LHC'nin en büyük kentlerinden biri olan Lisiçansk'ın özgürleştirilmesiyle tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Toplamda 670 kilometrekarelik bir alanın ele geçirildiğini kaydeden Şoygu, Rus güçlerinin LHC'yi kontrol altına aldığı iki hafta boyunca Ukrayna ordusunun 2218 askerini yitirdiğini, 3251'inin de yaralandığını aktardı.

Putin, Rus ve LHC birliklerini tebrik etti

Devlet Başkanı Putin de, Lugansk'ın özgürleştirilmesi nedeniyle Rus ordusunu ve LHC birliklerini tebrik ederek "Onların anavatanlarının özgürleştirilmesi sırasında aktif şekilde hareket ettiler, kelimenin tam anlamıyla cesaret ve kahramanlık sergilediler. Hepinizi kutluyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
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