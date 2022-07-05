https://tr.sputniknews.com/20220705/baspehlivan-cengizhan-simsek-altin-kemeri-getiren-oyunu-esekle-calismis-1058335770.html
Başpehlivan Cengizhan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış
Başpehlivan Cengizhan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış
Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in, final güreşinde altın kemeri getiren 'supleks' adlı... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T15:22+0300
2022-07-05T15:22+0300
2022-07-05T15:22+0300
yaşam
eşek
pehlivan
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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şimşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.
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eşek, pehlivan
Başpehlivan Cengizhan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış
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Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in, final güreşinde altın kemeri getiren 'supleks' adlı oyunu, antrenmanları sırasında eşekle çalıştığı ortaya çıktı
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü.
Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şimşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.