Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220705/baspehlivan-cengizhan-simsek-altin-kemeri-getiren-oyunu-esekle-calismis-1058335770.html
Başpehlivan Cengizhan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış
Başpehlivan Cengizhan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış
Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in, final güreşinde altın kemeri getiren 'supleks' adlı... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T15:22+0300
2022-07-05T15:22+0300
yaşam
eşek
pehlivan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058261732_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b781fee344f6d4eb2d3b5187e778a9a7.jpg
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şimşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058261732_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5c36e9c21d257c44e847e9211b47a448.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eşek, pehlivan

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış

15:22 05.07.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI - MEHMET BASMACI - ŞENER URFA661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek oldu.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI - MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
Abone olTelegram
Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in, final güreşinde altın kemeri getiren 'supleks' adlı oyunu, antrenmanları sırasında eşekle çalıştığı ortaya çıktı
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü.
Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şimşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала