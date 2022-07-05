https://tr.sputniknews.com/20220705/baspehlivan-cengizhan-simsek-altin-kemeri-getiren-oyunu-esekle-calismis-1058335770.html

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış

Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in, final güreşinde altın kemeri getiren 'supleks' adlı... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T15:22+0300

2022-07-05T15:22+0300

2022-07-05T15:22+0300

yaşam

eşek

pehlivan

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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şimşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.

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eşek, pehlivan