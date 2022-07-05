https://tr.sputniknews.com/20220705/bayramda-ucretsiz-olan-kopru-ve-otoyollar-belli-oldu-1058341943.html

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu

Bayramda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Söz konusu karar yap-işlet-devlet projeleri için geçerli olmayacak. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T17:53+0300

2022-07-05T17:53+0300

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türkiye

bayram

kurban bayramı

köprü

otoyol

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.Bayramda ücretsiz olan otoyollar ve köprülerBayramda ücretli olan yollar15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 8.25 TLYavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 19.00 TLOsmangazi Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 184.50 TL1915 Çanakkale Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 200.00 TL

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bayram, kurban bayramı, köprü, otoyol