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Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu
Bayramda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Söz konusu karar yap-işlet-devlet projeleri için geçerli olmayacak. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T17:53+0300
2022-07-05T17:53+0300
türkiye
bayram
kurban bayramı
köprü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.Bayramda ücretsiz olan otoyollar ve köprülerBayramda ücretli olan yollar15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 8.25 TLYavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 19.00 TLOsmangazi Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 184.50 TL1915 Çanakkale Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 200.00 TL
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bayram, kurban bayramı, köprü, otoyol

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu

17:53 05.07.2022
© AA1915 Çanakkale Köprüsü
1915 Çanakkale Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Bayramda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Söz konusu karar yap-işlet-devlet projeleri için geçerli olmayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.
Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

Bayramda ücretsiz olan otoyollar ve köprüler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
İzmir - Çeşme Otoyolu
İzmir - Aydın Otoyolu

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Bayramda ücretli olan yollar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
Kuzey Marmara Otoyolu
Avrasya Tüneli
Osmangazi Köprüsü
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
Ankara - Niğde Otoyolu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 8.25 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 19.00 TL
Osmangazi Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 184.50 TL
1915 Çanakkale Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 200.00 TL
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