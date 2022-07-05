https://tr.sputniknews.com/20220705/buyukelci-samsar-turkiye-ile-rusya-arasindaki-ticaret-hacmi-50-milyar-dolara-cikabilir-1058333453.html

Büyükelçi Samsar: Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir

Büyükelçi Samsar: Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir

Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar İnnoprom-2022 forumu kapsamında gazetecilere verdiği demeçte Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin bu yıl... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T14:33+0300

2022-07-05T14:33+0300

2022-07-05T14:34+0300

türkiye

rusya

mehmet samsar

ekonomi

ticaret

vize

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Samsar’ın gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 43 artabilir. “Geçen yıl ticaret hacmi 35 milyar dolar seviyesindeydi. Bu yıl beklentilerimiz, yaklaşık 50 milyar dolar olabileceği yönünde. Zira yılın ilk altı ayında 30 milyar dolarlık hacme ulaşıldı” diyen Samsar’a göre, belli başlı koşullar nedeniyle karşılıklı işbirliği ve ticaretin gelişmesinin yanı sıra enerji kaynaklarındaki fiyat artışı da bu beklentinin arkasındaki etkenlerden biri. Samsar ayrıca ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için Rusya’ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik vize rejiminin kolaylaştırılmasının da uygun olacağı görüşünde. Büyükelçi, “Vize uygulamasının kaldırılması ya da en azından Türk vatandaşlarına yönelik vize rejiminin hafifletilmesinin ilişkilerin daha da aktif gelişmesine katkı sağlayacak önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Zira herhangi bir şekilde iş faaliyetinde bulunan Türk vatandaşlarının Rusya’ya girişleri sırasında sorun yaşanıyor" diye açıkladı. Samsar'a göre, makine yapımı (özellikle de gemi inşaatı), metalurji, inovasyon teknolojileri, bilimsel işbirliği; devlet kurumları düzeyinde özel dikkat verilmesi gereken alanlar arasında. Türk ve Rus işletmelerinin karşılıklı entegrasyonunun sağlanabileceği ekonomik bölgeler ve teknoloji parkları bu anlamda katkıda bulunabilir.

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türkiye, rusya, mehmet samsar, ticaret, vize