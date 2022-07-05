Gaziantep'in merkez ilçesi Şehitkamil'de, 17 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda, T.E.’yi iş yerinde silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan D.D. yakalandı.İHA'nın haberine göre cinayetin firari zanlısını yakalamak için çalışma yürüten polis ekipleri D.D.’nin Hürriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Bilgi üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi.

Gaziantep’te 2015 yılında bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aranan firari zanlı polis ekipleri tarafından 7 yıl sonra yakalandı. Gözaltına... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN- Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı © İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN-

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Gaziantep’te 2015 yılında bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aranan firari zanlı polis ekipleri tarafından 7 yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan şahsın saklandığı evde 2 tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.