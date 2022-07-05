https://tr.sputniknews.com/20220705/cinayetin-firari-zanlisi-7-yil-sonra-yakalandi-1058353132.html
Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı
Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı
Gaziantep’te 2015 yılında bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aranan firari zanlı polis ekipleri tarafından 7 yıl sonra yakalandı. Gözaltına... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T21:40+0300
2022-07-05T21:40+0300
2022-07-05T21:43+0300
türkiye
gaziantep
silah
firari
gözaltı
tüfek
tabanca
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Gaziantep'in merkez ilçesi Şehitkamil'de, 17 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda, T.E.’yi iş yerinde silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan D.D. yakalandı.İHA'nın haberine göre cinayetin firari zanlısını yakalamak için çalışma yürüten polis ekipleri D.D.’nin Hürriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Bilgi üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi.
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gaziantep, silah, firari, gözaltı, tüfek, tabanca
Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı
21:40 05.07.2022 (güncellendi: 21:43 05.07.2022) Abone ol
Gaziantep’te 2015 yılında bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aranan firari zanlı polis ekipleri tarafından 7 yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan şahsın saklandığı evde 2 tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
Gaziantep'in merkez ilçesi Şehitkamil'de, 17 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda, T.E.’yi iş yerinde silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan D.D. yakalandı.
İHA'nın haberine göre cinayetin firari zanlısını yakalamak için çalışma yürüten polis ekipleri D.D.’nin Hürriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
Bilgi üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi.