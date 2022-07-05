https://tr.sputniknews.com/20220705/dbpli-aydeniz-dokunulmazliginin-kaldirilmasina-iliskin-hazirlik-komisyonunda-savunma-yapti-1058348693.html
DBP'li Aydeniz, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu'nda savunma yaptı
DBP'li Aydeniz, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu'nda savunma yaptı
DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu'nda savunma yaptı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T20:18+0300
2022-07-05T20:18+0300
2022-07-05T20:21+0300
türkiye
salihe aydeniz
tbmm
tbmm genel kurulu
hdp
meral danış beştaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057527133_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_06f56d5860d099c91ec312504b8c3012.jpg
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından kurulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyası görüşüldü.Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Aydeniz, savunmasını yaptı.Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ali Özkaya, Aydeniz'in dört dosya hakkında kendi savunmasını yaptığını, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bir dosya için Aydeniz adına savunmada bulunduğunu söyledi.Özkaya, toplantıda savunma yapan Aydeniz ve Beştaş'ın, konuyla ilgili video ve fotoğraflar ile savcılığa yaptıkları müracaatla ilgili takipsizlik kararını sunduğunu aktardı.Ali Özkaya, komisyonun yarın saat 11.00'da tekrar toplanacağını bildirdi.Beştaş ise toplantıda yeni delilleri ibraz ettiklerini, Aydeniz'in de 7 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu belirttiklerini söyledi.Hazırlık Komisyonu, savunmaların ardından bir rapor hazırlayarak Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak.İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlanmış ve Meclis Başkanlığına iletilmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057527133_90:0:738:486_1920x0_80_0_0_eb5242d419a1c354caf38d5fdcf386c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
salihe aydeniz, tbmm, tbmm genel kurulu, hdp, meral danış beştaş
DBP'li Aydeniz, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu'nda savunma yaptı
20:18 05.07.2022 (güncellendi: 20:21 05.07.2022) Abone ol
DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu'nda savunma yaptı.
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından kurulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyası görüşüldü.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Aydeniz, savunmasını yaptı.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ali Özkaya, Aydeniz'in dört dosya hakkında kendi savunmasını yaptığını, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bir dosya için Aydeniz adına savunmada bulunduğunu söyledi.
Özkaya, toplantıda savunma yapan Aydeniz ve Beştaş'ın, konuyla ilgili video ve fotoğraflar ile savcılığa yaptıkları müracaatla ilgili takipsizlik kararını sunduğunu aktardı.
Ali Özkaya, komisyonun yarın saat 11.00'da tekrar toplanacağını bildirdi.
Beştaş ise toplantıda yeni delilleri ibraz ettiklerini, Aydeniz'in de 7 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu belirttiklerini söyledi.
Hazırlık Komisyonu, savunmaların ardından bir rapor hazırlayarak Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak.
İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlanmış ve Meclis Başkanlığına iletilmişti.