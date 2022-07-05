https://tr.sputniknews.com/20220705/dinamit-yuklu-tir-ile-kamyonet-carpisti-1058351071.html

Dinamit yüklü TIR ile kamyonet çarpıştı

Dinamit yüklü TIR ile kamyonet çarpıştı

Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit taşıyan TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

dinamit

tir

kamyon

kamyonet

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Rize'nin Pazar ilçesinde, sürücüsü belirlenemeyen dinamit yüklü TIR ile ara yoldan çıkan Emre Kudun'un kullandığı kamyonet çapıştı.Çarpışmanın etkisiyle TIR, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, TIR'ın dorsesindeki dinamitlerin yola dağılmaması olası faciayı önledi.Kaza alanına polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alırken TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda çalışmalar sürüyor.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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dinamit, tir, kamyon, kamyonet