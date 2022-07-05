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Dinamit yüklü TIR ile kamyonet çarpıştı
Dinamit yüklü TIR ile kamyonet çarpıştı
Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit taşıyan TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
dinamit
tir
kamyon
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Rize'nin Pazar ilçesinde, sürücüsü belirlenemeyen dinamit yüklü TIR ile ara yoldan çıkan Emre Kudun'un kullandığı kamyonet çapıştı.Çarpışmanın etkisiyle TIR, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, TIR'ın dorsesindeki dinamitlerin yola dağılmaması olası faciayı önledi.Kaza alanına polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alırken TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda çalışmalar sürüyor.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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dinamit, tir, kamyon, kamyonet

Dinamit yüklü TIR ile kamyonet çarpıştı

20:57 05.07.2022 (güncellendi: 21:01 05.07.2022)
© İHA / CENGİZ YILDIRIM Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit taşıyan tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.
 Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit taşıyan tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA / CENGİZ YILDIRIM
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Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit taşıyan TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.
Rize'nin Pazar ilçesinde, sürücüsü belirlenemeyen dinamit yüklü TIR ile ara yoldan çıkan Emre Kudun'un kullandığı kamyonet çapıştı.
Çarpışmanın etkisiyle TIR, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, TIR'ın dorsesindeki dinamitlerin yola dağılmaması olası faciayı önledi.
Kaza alanına polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alırken TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda çalışmalar sürüyor.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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