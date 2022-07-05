https://tr.sputniknews.com/20220705/doga-koruma-ve-milli-parklar-genel-muduru-gorevden-alindi-1058318665.html

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü görevden alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü görevden alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Üzmez'le ilgili karar Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinden de duyuruldu. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T07:31+0300

2022-07-05T07:31+0300

2022-07-05T07:31+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

marmaris

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1996 yılında ilan edilen Marmaris Milli Parkı sınırı içinde kalan ve Marmaris'in en kıymetli, en değerli ve en bakir bölgelerinden olan Kumlubük Koyu etrafında bulunan ormanlık alan ‘Mutlak Koruma Bölgesi' olarak belirlenmişti.Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Milli Parklar Genel Müdürlüğü; 2015 yılı Mayıs ayında Uzun Devreli Gelişme Planını revize ederek, bazı mutlak koruma bölgesi karakterindeki alanları, kontrollü koruma bölgesine dönüştürmüş ve burada iki katlı yapılara müsaade ederek ‘Emsal yüzde 5'i geçemez' kararı vermişti.CHP İLÇE BAŞKANINDAN TEPKİCHP Marmaris İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı, verilen bu emsal ve yükseklik, alanı tamamen inşaata açmaya karşı kısıtlayıcı bir rol üstlendiğini söyledi.“Hal böyleyken, Kumlubük Koyunda söz konusu bölgede arsa sahibi olan bazı kişilerin Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak bu kısıtlamanın kaldırılmasını talep ettiklerini" hatırlatan Balcı şunları söyledi:*Dönemin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na ve ilgili mevzuata aykırı olarak bu güzelim doğayı katledercesine yüzde 5 emsali kaldırmıştır. Biz de bu duruma seyirci kalmadık ve AKP'lilere çağrı yaparak bu kanun tanımaz, doğa düşmanı genel müdürün görevden alınmasını ve yapılan değişikliğin acilen geri alınmasını istemiştik.*Genel Müdürün görevden alınmasını çok olumlu karşılıyoruz ama yetmez. Bir an önce yapılan bu yanlışın giderilmesini ve 31 Aralık 2020 tarihinde revize edilen Uzun Devreli Gelişim Planının iptal edilerek buradaki doğanın ve sık orman örtüsünün korunması ve ranta kurban gitmemesi için yeniden imar kısıtlamasının yapılmasını bekliyoruz. Marmaris'i AKP'li siyasetçilerin ve liyakatsiz kadrolarının rantına teslim etmeyeceğiz.BALCI, “İSMAİL ÜZMEZ BU GÖREVDE DAHA FAZLA KALMAMALI” DEMİŞTİCHP’li Balcı geçtiğimiz ay düzenlediği bir basın toplantısında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez için; ”Göreve gelir gelmez Marmaris Milli Parkında emsal kısıtlamasını kaldırarak bazı kişilere çok büyük rant sağladı. Cennet Adası ve Kumlubük’te çok büyük bir doğa katliamına sebebiyet verdi. Görevi milli parkları, doğayı korumak olan bir görevlinin bu tür rant projeleriyle anılması itirazlarımızı haklı gösteriyor. Daha önce de Orman Genel Müdürlüğü görevinden alınan İsmail Üzmez bu görevde daha fazla kalmamalı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Vahit Kirişçi’nin konuyu öğrendiğinde gereğini yapacağına inanıyorum” demişti.BAKANLIK DUYURDUTarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda; şu ifadelere yer verildi;*Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevi sona eren İsmail Üzmez, mesai arkadaşlarına veda etti.*Genel Müdür İsmail Üzmez’e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Ayrıca genel müdür yardımcılığı makamında da görev değişimi yapıldı.*Genel Müdürlüğümüzde görevi sona eren Genel Müdür Yardımcılarımızdan Muhammed Çolak yerine Seyit Ali Kurtuluş, Mustafa Bulut'un yerine Akif Günkut göreve başladı. Boş olan genel müdür yardımcılığı makamına ise Av Yönetimi Daire Başkanımız Mustafa Tuğ­rul Şahin genel müdür yardımcısı olarak atandı.

türkiye

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tarım ve orman bakanlığı, marmaris