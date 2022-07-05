https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-taksi-duragina-silahli-saldiri-1058315036.html

İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı

İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı

İstanbul Sultanbeyli’de bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi. Durağın önüne otomobille gelen kişiler kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T03:38+0300

2022-07-05T03:38+0300

2022-07-05T03:40+0300

türkiye

sultanbeyli

istanbul

silahlı saldırı

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Sultanbeyli’de bir taksi durağı cadde üzerinden geçen kişi veya kişilerce, otomobil içerisinden tabanca ile ateş edilerek kurşunlandı. Taksi durağının camına isabet eden kurşunlar maddi hasara sebep olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı araştırma başlattı.Çok sayıda boş kovan toplandıPolis ekiplerinin güvenlik şeridi ile kapattığı caddede, kurşunlanan taksi durağının önünde çok sayıda boş kovan polis ekipleri tarafından toplandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

türkiye

sultanbeyli

istanbul

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sultanbeyli, istanbul, silahlı saldırı