https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-taksi-duragina-silahli-saldiri-1058315036.html
İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı
İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı
İstanbul Sultanbeyli’de bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi. Durağın önüne otomobille gelen kişiler kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T03:38+0300
2022-07-05T03:38+0300
2022-07-05T03:40+0300
türkiye
sultanbeyli
istanbul
silahlı saldırı
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Sultanbeyli’de bir taksi durağı cadde üzerinden geçen kişi veya kişilerce, otomobil içerisinden tabanca ile ateş edilerek kurşunlandı. Taksi durağının camına isabet eden kurşunlar maddi hasara sebep olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı araştırma başlattı.Çok sayıda boş kovan toplandıPolis ekiplerinin güvenlik şeridi ile kapattığı caddede, kurşunlanan taksi durağının önünde çok sayıda boş kovan polis ekipleri tarafından toplandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
türkiye
sultanbeyli
istanbul
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sultanbeyli, istanbul, silahlı saldırı
İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı
03:38 05.07.2022 (güncellendi: 03:40 05.07.2022) Abone ol
İstanbul Sultanbeyli’de bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi. Durağın önüne otomobille gelen kişiler kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.
Sultanbeyli’de bir taksi durağı cadde üzerinden geçen kişi veya kişilerce, otomobil içerisinden tabanca ile ateş edilerek kurşunlandı.
Taksi durağının camına isabet eden kurşunlar maddi hasara sebep olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı araştırma başlattı.
Çok sayıda boş kovan toplandı
Polis ekiplerinin güvenlik şeridi ile kapattığı caddede, kurşunlanan taksi durağının önünde çok sayıda boş kovan polis ekipleri tarafından toplandı.
Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.