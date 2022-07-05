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https://tr.sputniknews.com/20220705/ms-2-yuzyilda-yapilan-su-kemeri-uzerine-ari-kovanlari-konulmasiyla-ilgili-inceleme-baslatildi-1058343986.html
İkinci yüzyıldan kalma tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasıyla ilgili inceleme
İkinci yüzyıldan kalma tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasıyla ilgili inceleme
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasına ilişkin inceleme başlatıldı. Su kemerinin ikinci yüzyılda yapıldığı öğrenildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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uzun su kemeri
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yaşam
arı
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Kocaeli'de Üçtepeler mevkisinde dere yatağında kalan saha üzerindeki tarihi su kemerinde arı kovanları bulunduğunun bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verildi.Konuyla ilgili başlatılan inceleme çalışması sürüyor.Milattan sonra 2. yüzyılda imparator Trajan döneminde Nicomedia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı öğrenilen su kemeri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve iki katlı inşa edilen yapısıyla dikkati çekiyor.
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uzun su kemeri, ms, arı, kovan

İkinci yüzyıldan kalma tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasıyla ilgili inceleme

18:54 05.07.2022 (güncellendi: 18:55 05.07.2022)
© AAM.S. 2. yüzyılda yapılan su kemeri üzerine arı kovanları konulmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
M.S. 2. yüzyılda yapılan su kemeri üzerine arı kovanları konulmasıyla ilgili inceleme başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasına ilişkin inceleme başlatıldı. Su kemerinin ikinci yüzyılda yapıldığı öğrenildi.
Kocaeli'de Üçtepeler mevkisinde dere yatağında kalan saha üzerindeki tarihi su kemerinde arı kovanları bulunduğunun bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verildi.
Konuyla ilgili başlatılan inceleme çalışması sürüyor.
Milattan sonra 2. yüzyılda imparator Trajan döneminde Nicomedia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı öğrenilen su kemeri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve iki katlı inşa edilen yapısıyla dikkati çekiyor.
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