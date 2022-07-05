https://tr.sputniknews.com/20220705/rusya-turkiye-ticareti-yuzde-43-oraninda-buyuyebilir-1058342599.html

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi daha çok hangi alanlarda artış gösteriyor?

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi daha çok hangi alanlarda artış gösteriyor?

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar bu yıl Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. Bu iki... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T18:22+0300

2022-07-05T18:22+0300

2022-07-05T18:29+0300

görüş

türkiye

rusya

ekonomi

ticaret hacmi

mehmet samsar

sabahattin yavuz

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Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Innoprom-2022 fuarında yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. Böylece bu yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi göstergesi, geçen yıla kıyasla yüzde 43 oranında büyüyebilir. Büyümenin başlıca faktörleri olarak da Samsar, özel koşullar nedeniyle artan ikili işbirliği ile enerji fiyatlarındaki artış olarak sıraladı.Sputnik’e konuşan Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Sabahattin Yavuz, artışın yaşandığı alanları şu şekilde sıraladı:Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) açıkladığı verilere göre, 2021'de Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2020'ye göre yüzde 57 artarak 33 milyar 25 milyon dolara yükseldi.

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türkiye, rusya, ekonomi, ticaret hacmi, mehmet samsar, sabahattin yavuz