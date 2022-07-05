https://tr.sputniknews.com/20220705/rusya-turkiye-ticareti-yuzde-43-oraninda-buyuyebilir-1058342599.html
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi daha çok hangi alanlarda artış gösteriyor?
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi daha çok hangi alanlarda artış gösteriyor?
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar bu yıl Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. Bu iki... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T18:22+0300
2022-07-05T18:22+0300
2022-07-05T18:29+0300
görüş
türkiye
rusya
ekonomi
ticaret hacmi
mehmet samsar
sabahattin yavuz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_a4f9766792f774e1854ac611c1a38bc2.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Innoprom-2022 fuarında yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. Böylece bu yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi göstergesi, geçen yıla kıyasla yüzde 43 oranında büyüyebilir. Büyümenin başlıca faktörleri olarak da Samsar, özel koşullar nedeniyle artan ikili işbirliği ile enerji fiyatlarındaki artış olarak sıraladı.Sputnik’e konuşan Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Sabahattin Yavuz, artışın yaşandığı alanları şu şekilde sıraladı:Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) açıkladığı verilere göre, 2021'de Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2020'ye göre yüzde 57 artarak 33 milyar 25 milyon dolara yükseldi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_104:0:1099:746_1920x0_80_0_0_1011317d3b8a2b59072ebf5ee93bce11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
türkiye, rusya, ekonomi, ticaret hacmi, mehmet samsar, sabahattin yavuz
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi daha çok hangi alanlarda artış gösteriyor?
18:22 05.07.2022 (güncellendi: 18:29 05.07.2022) Abone ol
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar bu yıl Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. Bu iki ülke arasındaki ticari hacmin geçen yıla kıyasla yüzde 43 artabileceği anlamına geliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Innoprom-2022 fuarında yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. Böylece bu yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi göstergesi, geçen yıla kıyasla yüzde 43 oranında büyüyebilir. Büyümenin başlıca faktörleri olarak da Samsar, özel koşullar nedeniyle artan ikili işbirliği ile enerji fiyatlarındaki artış olarak sıraladı.
Sputnik’e konuşan Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Sabahattin Yavuz, artışın yaşandığı alanları şu şekilde sıraladı:
“Rusya ile Türkiye arasındaki ikili ticaretin daha çok oto yedek parça, makina ve ekipmanlar, metal levha ürünler, kimyasallar, inşaat yapı malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaç ürünleri gibi alanlarda arttığını gözlemliyoruz. Artan enerji fiyatları da doğal olarak ikili ticaret hacmini arttırmaktadır. Tahminlerimiz, sayın Büyükelçimizin belirtmiş olduğu yönde. Beklentimiz, bu yıl ikili ticaretimizi 45-48 milyar aralığında yakalayabiliriz. Rusya’nın Türkiye’ye ihracatı 30 milyar civarında, Türkiye’nin Rusya’ya ise 15 milyar civarındaki ihracat hacmini gerçekleştirebilir.”
Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) açıkladığı verilere göre, 2021'de Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2020'ye göre yüzde 57 artarak 33 milyar 25 milyon dolara yükseldi.