https://tr.sputniknews.com/20220705/turkiye-akdeniz-oyunlarinda-madalya-siralamasindaki-liderligini-italyaya-kaptirdi-1058313719.html

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T02:58+0300

2022-07-05T02:58+0300

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madalya

spor

türkiye

italya

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Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 10'uncu günü tamamlandı.Organizasyonda dün 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Türkiye, 10'uncu günün sonunda, 42 altın, 25 gümüş, 36 bronz toplam 103 madalya elde etti.Oyunların başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla genel sıralamadaki liderliğini bu ülkeye kaptırdı.Türkiye'yi, üçüncü sıradaki Fransa takip ediyor.Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

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madalya, türkiye, italya