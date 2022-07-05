https://tr.sputniknews.com/20220705/uskudarda-istinat-duvari-coktu-1058318190.html
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
İstanbul Üsküdar'da bir inşaatın temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T05:04+0300
2022-07-05T05:04+0300
2022-07-05T05:09+0300
türkiye
istanbul
üsküdar
istinat duvarı
çökme
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Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi.Kısıklı Yusuf Kemal Sokak üzerindeki bir inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü.Duvarla birlikte yolda büyük oranda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın çevresindeki binalarda bulunanlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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istanbul, üsküdar, istinat duvarı, çökme
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
05:04 05.07.2022 (güncellendi: 05:09 05.07.2022) Abone ol
İstanbul Üsküdar'da bir inşaatın temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi.
Kısıklı Yusuf Kemal Sokak üzerindeki bir inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü.
Duvarla birlikte yolda büyük oranda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın çevresindeki binalarda bulunanlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.