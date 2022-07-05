https://tr.sputniknews.com/20220705/uskudarda-istinat-duvari-coktu-1058318190.html

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

İstanbul Üsküdar'da bir inşaatın temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T05:04+0300

2022-07-05T05:04+0300

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türkiye

istanbul

üsküdar

istinat duvarı

çökme

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Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi.Kısıklı Yusuf Kemal Sokak üzerindeki bir inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü.Duvarla birlikte yolda büyük oranda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın çevresindeki binalarda bulunanlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

türkiye

istanbul

üsküdar

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istanbul, üsküdar, istinat duvarı, çökme