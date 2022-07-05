Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220705/uskudarda-istinat-duvari-coktu-1058318190.html
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
İstanbul Üsküdar'da bir inşaatın temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T05:04+0300
2022-07-05T05:09+0300
türkiye
istanbul
üsküdar
istinat duvarı
çökme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058318044_9:0:818:455_1920x0_80_0_0_f22f7f54fca0a46605d16e35a2cb2b6d.jpg
Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi.Kısıklı Yusuf Kemal Sokak üzerindeki bir inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü.Duvarla birlikte yolda büyük oranda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın çevresindeki binalarda bulunanlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
türkiye
istanbul
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058318044_110:0:717:455_1920x0_80_0_0_44678f7cab9fbd0ea4aa1f971c72d3f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, üsküdar, istinat duvarı, çökme

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

05:04 05.07.2022 (güncellendi: 05:09 05.07.2022)
© İHA / EMRE SERTDEMİR-Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi.
Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR-
Abone olTelegram
İstanbul Üsküdar'da bir inşaatın temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi.
Kısıklı Yusuf Kemal Sokak üzerindeki bir inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü.
Duvarla birlikte yolda büyük oranda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın çevresindeki binalarda bulunanlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала