https://tr.sputniknews.com/20220705/wout-weghorst-besiktas-icin-istanbulda-burada-olmak-cok-guzel-1058312364.html
Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da: Burada olmak çok güzel
Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da: Burada olmak çok güzel
Beşiktaş’ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul’a geldi. Golcü futbolcu Atatürk Havalimanı’nda yaptığı ilk açıklamada, “Burada... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T01:20+0300
2022-07-05T01:20+0300
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beşiktaş
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wout weghorst
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Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri yürüttüğü Hollandalı golcü Wout Weghorst'u İstanbul'a getirdi.Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Weghorst, Genel Havacılık Terminali'ndan çıkış yaptı. Hollandalı futbolcuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı.Beşiktaş atkısı takılan Weghorst, "üçlü" tezahüratı yaptırdıktan sonra taraftarları selamlayarak havalimanından ayrıldı.'Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı'Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada “Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak” ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak. Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.
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beşiktaş, hollanda, istanbul, wout weghorst, avusturya, futbol
Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da: Burada olmak çok güzel
01:20 05.07.2022 (güncellendi: 01:24 05.07.2022) Abone ol
Beşiktaş’ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul’a geldi. Golcü futbolcu Atatürk Havalimanı’nda yaptığı ilk açıklamada, “Burada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri yürüttüğü Hollandalı golcü Wout Weghorst'u İstanbul'a getirdi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Weghorst, Genel Havacılık Terminali'ndan çıkış yaptı. Hollandalı futbolcuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı.
Beşiktaş atkısı takılan Weghorst, "üçlü" tezahüratı yaptırdıktan sonra taraftarları selamlayarak havalimanından ayrıldı.
'Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı'
Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada “Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak” ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak.
Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.
Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.