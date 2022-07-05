Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220705/wout-weghorst-besiktas-icin-istanbulda-burada-olmak-cok-guzel-1058312364.html
Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da: Burada olmak çok güzel
Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da: Burada olmak çok güzel
Beşiktaş’ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul’a geldi. Golcü futbolcu Atatürk Havalimanı’nda yaptığı ilk açıklamada, “Burada... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T01:20+0300
2022-07-05T01:24+0300
spor
beşiktaş
hollanda
istanbul
wout weghorst
avusturya
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058311520_0:0:2049:1154_1920x0_80_0_0_4fdcaa225b0a1af5e426f2909ba9ccec.jpg
Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri yürüttüğü Hollandalı golcü Wout Weghorst'u İstanbul'a getirdi.Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Weghorst, Genel Havacılık Terminali'ndan çıkış yaptı. Hollandalı futbolcuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı.Beşiktaş atkısı takılan Weghorst, "üçlü" tezahüratı yaptırdıktan sonra taraftarları selamlayarak havalimanından ayrıldı.'Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı'Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada “Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak” ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak. Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.
hollanda
istanbul
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058311520_0:0:2049:1538_1920x0_80_0_0_b553755078e103ced252411f8288b3c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, hollanda, istanbul, wout weghorst, avusturya, futbol

Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da: Burada olmak çok güzel

01:20 05.07.2022 (güncellendi: 01:24 05.07.2022)
© BOZHAN MEMİŞ - SAMET YALÇIN - YUNUS KILIÇ-AW661557Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© BOZHAN MEMİŞ - SAMET YALÇIN - YUNUS KILIÇ-AW661557
Abone olTelegram
Beşiktaş’ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul’a geldi. Golcü futbolcu Atatürk Havalimanı’nda yaptığı ilk açıklamada, “Burada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri yürüttüğü Hollandalı golcü Wout Weghorst'u İstanbul'a getirdi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Weghorst, Genel Havacılık Terminali'ndan çıkış yaptı. Hollandalı futbolcuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı.
Beşiktaş atkısı takılan Weghorst, "üçlü" tezahüratı yaptırdıktan sonra taraftarları selamlayarak havalimanından ayrıldı.

'Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı'

Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada “Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak” ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak.
Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.
Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала