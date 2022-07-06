Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220706/ak-partili-ozhaseki-bu-secim-tum-dunya-mazlumlarinin-secimi-1058403466.html
AK Partili Özhaseki: Bu seçim tüm dünya mazlumlarının seçimi
AK Partili Özhaseki: Bu seçim tüm dünya mazlumlarının seçimi
AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023 seçimlerinin arifesinde olunduğunu dile getirerek, "Bu seçim, ne sadece... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:55+0300
2022-07-06T22:59+0300
türkiye
mehmet özhaseki
seçim
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058403163_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_233482134cb28dc4ab1018432ff6a9fb.jpg
Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen "AK Parti'nin Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında konuştu.'Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi'Zor ve önemli bir seçimin arifesinde olunduğunu belirten Özhaseki, "Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi. Hepimiz biliyoruz ki bu seçim, tüm dünya mazlumlarının seçimi, yıllarca emek verdiğimiz kazanımlarımızın berhava edilmemesi seçimi. Bu seçim, bir tarafta Ayasofya'nın, Mavi Vatanın, bir tarafta Azerbaycan'ın, Myanmar’daki kardeşlerimizin ve Filistin'in seçimi; bir taraftan da ölüm döşeğindeyken sizlere 'Lütfen Bosna Hersek'i bir kız kardeşiniz gibi kabul edin. Size onu emanet ediyorum.' diyen Aliya İzzetbegoviç'in seçimi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.İmam-ı Şafi'ye, "Ahir zamanda fitne zuhur ettiğinde hak ehlini nasıl buluruz?" diye sorulduğunda yanıt olarak, "Düşman oklarını takip edin, o oklar kime gidiyorsa hak ehli odur" dediğini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058403163_117:0:1884:1325_1920x0_80_0_0_e7e821daa45f567557098222be28ed7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet özhaseki, seçim, recep tayyip erdoğan

AK Partili Özhaseki: Bu seçim tüm dünya mazlumlarının seçimi

22:55 06.07.2022 (güncellendi: 22:59 06.07.2022)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki (fotoğrafta) konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki (fotoğrafta) konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023 seçimlerinin arifesinde olunduğunu dile getirerek, "Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi. Hepimiz biliyoruz ki bu seçim, tüm dünya mazlumlarının seçimi, yıllarca emek verdiğimiz kazanımlarımızın berhava edilmemesi seçimi" dedi.
Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen "AK Parti'nin Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında konuştu.

'Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi'

Zor ve önemli bir seçimin arifesinde olunduğunu belirten Özhaseki, "Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi. Hepimiz biliyoruz ki bu seçim, tüm dünya mazlumlarının seçimi, yıllarca emek verdiğimiz kazanımlarımızın berhava edilmemesi seçimi. Bu seçim, bir tarafta Ayasofya'nın, Mavi Vatanın, bir tarafta Azerbaycan'ın, Myanmar’daki kardeşlerimizin ve Filistin'in seçimi; bir taraftan da ölüm döşeğindeyken sizlere 'Lütfen Bosna Hersek'i bir kız kardeşiniz gibi kabul edin. Size onu emanet ediyorum.' diyen Aliya İzzetbegoviç'in seçimi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki (fotoğrafta) konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki (fotoğrafta) konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki (fotoğrafta) konuşma yaptı.
© AA
İmam-ı Şafi'ye, "Ahir zamanda fitne zuhur ettiğinde hak ehlini nasıl buluruz?" diye sorulduğunda yanıt olarak, "Düşman oklarını takip edin, o oklar kime gidiyorsa hak ehli odur" dediğini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:
"Özellikle batı aleminde ve okyanus ötesindeki dost ve müttefik olduğunu söyleyen ama Türkiye aleyhine her türlü faaliyette bulunan ülkeler acaba bu ülkenin başında kimi görmek istemiyorlar, onların okları kime çevrilmiş vaziyette? Ülke içerisinde PKK'lı katillerinin okları kime çevrilmiş vaziyette? FETÖ artıklarının okları kime çevrilmiş vaziyette? DHKP-C'nin, DEAŞ'ın okları kime çevrilmiş vaziyette? Hatta seçimle geldiğini söyleyip Meclis’te oturan, sıcak koltuklarda oturduğu yerde bir gün olsun yerli ve milli olamayan, değerlerimizi tahrip için elinden gelen ne varsa üstü kapalı vaziyette yapan insanların, muhalefettekilerin birçoğunun okları kime çevrilmiş vaziyette? Evet okları Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş vaziyette. Ama Allah için biz onu seviyoruz, verdiği mücadeleden dolayı seviyoruz, yol arkadaşlığı yapmaktan, ona yardımcı olabilmekten ayrıca şeref ve onur duyuyoruz. Bu kadar şer oklarının hedefinde ve odağında olan bir Anadolu evladını, bir memleket sevdalısını asla yalnız bırakmayacağız bundan herkes emin olsun."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала