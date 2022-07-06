AK Partili Özhaseki: Bu seçim tüm dünya mazlumlarının seçimi

"Özellikle batı aleminde ve okyanus ötesindeki dost ve müttefik olduğunu söyleyen ama Türkiye aleyhine her türlü faaliyette bulunan ülkeler acaba bu ülkenin başında kimi görmek istemiyorlar, onların okları kime çevrilmiş vaziyette? Ülke içerisinde PKK'lı katillerinin okları kime çevrilmiş vaziyette? FETÖ artıklarının okları kime çevrilmiş vaziyette? DHKP-C'nin, DEAŞ'ın okları kime çevrilmiş vaziyette? Hatta seçimle geldiğini söyleyip Meclis’te oturan, sıcak koltuklarda oturduğu yerde bir gün olsun yerli ve milli olamayan, değerlerimizi tahrip için elinden gelen ne varsa üstü kapalı vaziyette yapan insanların, muhalefettekilerin birçoğunun okları kime çevrilmiş vaziyette? Evet okları Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş vaziyette. Ama Allah için biz onu seviyoruz, verdiği mücadeleden dolayı seviyoruz, yol arkadaşlığı yapmaktan, ona yardımcı olabilmekten ayrıca şeref ve onur duyuyoruz. Bu kadar şer oklarının hedefinde ve odağında olan bir Anadolu evladını, bir memleket sevdalısını asla yalnız bırakmayacağız bundan herkes emin olsun."