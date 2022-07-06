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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice badireleri birlikte aştık, kurulan tuzakları birlikte bozduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice badireleri birlikte aştık, kurulan tuzakları birlikte bozduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T19:51+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
belediye
ato
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasının satır başları şöyle:"Nice seçim başarısını birlikte yaşadık. Nice badireleri birlikte aştık. Kurulan tuzakları birlikte bozduk.""İstanbul ve Ankara'yı başkanlık nezdinde kaybetmenin üzüntüsünü duyduk ama meclisleri biz aldık.""Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır.""İnsanlarımızın alım güçleri enflasyon nedeniyle biraz düştü. Fakat kimseyi aç bırakmadık, işsiz bırakmadık.""İnşallah önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz.""NATO'da şartlarımızı söyledik, kabul etmezseniz imza atmayız dedik. Onlar da kabul etmek zorunda kaldılar.""Eskiden kaybedecek çok az şeyimiz vardı. Şimdi kaybedecek çok şeyimiz var. Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir.""Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır."
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recep tayyip erdoğan, belediye, ato

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice badireleri birlikte aştık, kurulan tuzakları birlikte bozduk

19:51 06.07.2022 (güncellendi: 20:19 06.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasının satır başları şöyle:

"Nice seçim başarısını birlikte yaşadık. Nice badireleri birlikte aştık. Kurulan tuzakları birlikte bozduk."

"İstanbul ve Ankara'yı başkanlık nezdinde kaybetmenin üzüntüsünü duyduk ama meclisleri biz aldık."

"Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır."

"İnsanlarımızın alım güçleri enflasyon nedeniyle biraz düştü. Fakat kimseyi aç bırakmadık, işsiz bırakmadık."

"İnşallah önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz."

"NATO'da şartlarımızı söyledik, kabul etmezseniz imza atmayız dedik. Onlar da kabul etmek zorunda kaldılar."

"Eskiden kaybedecek çok az şeyimiz vardı. Şimdi kaybedecek çok şeyimiz var. Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir."

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır."
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