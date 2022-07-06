https://tr.sputniknews.com/20220706/dbpli-salihe-aydenizin-dokunulmazligi-kaldirildi-1058382357.html

DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı: Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi

DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı: Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi

Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T13:35+0300

2022-07-06T13:35+0300

2022-07-06T13:36+0300

politika

salihe aydeniz

dbp

yumruk

dokunulmazlık

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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan hazırlık komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Hazırlık Komisyonu dün Aydeniz'in savunmasını almıştı.Hazırlık Komisyonu, 1 aylık çalışması sonunda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirdi, dosya 18 Temmuz'da Karma Komisyon'da ele alınacak.Karma Komisyon'dan da aynı yönde karar alırsa nihai oylama Genel Kurul'da yapılacak.Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılabilecek. Böylece yargılama süreci de başlayacak.Aydeniz, 12 Haziran'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteride polise yumruk atmıştı.

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salihe aydeniz, dbp, yumruk, dokunulmazlık