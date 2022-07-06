https://tr.sputniknews.com/20220706/fatihte-bipolar-hastasi-kadin-annesinin-bogazini-keserek-oldurdu-1058406379.html
Fatih'te bipolar bozukluğu olan kadın, annesini boğazını keserek öldürdü
Fatih'te bipolar bozukluğu olan kadın, annesini boğazını keserek öldürdü
Fatih'te bipolar hastası kadın Ü.A.D. annesi N.Ö.'nün boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:59+0300
2022-07-06T23:59+0300
2022-07-07T00:01+0300
anne
türkiye
bipolar bozukluk
kız
öldürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058406235_2:0:747:419_1920x0_80_0_0_ae639b66f704015f69aeb620c1a9d933.jpg
İddiaya göre anne-kız evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 55 yaşındaki Ü.A.D. annesinin boğazını ekmek bıçağıyla kesti.İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede annenin başının tamamen vücudun ayrıldığı tespit edildi. İlk incelemelere göre Ü.A.D.'nin bipolar hastası olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirlendi.Gözaltına alınan Ü.A.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Anne N.Ö.'nün cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058406235_95:0:654:419_1920x0_80_0_0_45ba379316372921a7cb9bbab75d76a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anne, bipolar bozukluk, kız, öldürme
Fatih'te bipolar bozukluğu olan kadın, annesini boğazını keserek öldürdü
23:59 06.07.2022 (güncellendi: 00:01 07.07.2022) Abone ol
Fatih'te bipolar hastası kadın Ü.A.D. annesi N.Ö.'nün boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü.
İddiaya göre anne-kız evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 55 yaşındaki Ü.A.D. annesinin boğazını ekmek bıçağıyla kesti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede annenin başının tamamen vücudun ayrıldığı tespit edildi. İlk incelemelere göre Ü.A.D.'nin bipolar hastası olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirlendi.
Gözaltına alınan Ü.A.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Anne N.Ö.'nün cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.