https://tr.sputniknews.com/20220706/fatihte-bipolar-hastasi-kadin-annesinin-bogazini-keserek-oldurdu-1058406379.html

Fatih'te bipolar bozukluğu olan kadın, annesini boğazını keserek öldürdü

Fatih'te bipolar bozukluğu olan kadın, annesini boğazını keserek öldürdü

Fatih'te bipolar hastası kadın Ü.A.D. annesi N.Ö.'nün boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T23:59+0300

2022-07-06T23:59+0300

2022-07-07T00:01+0300

anne

türkiye

bipolar bozukluk

kız

öldürme

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İddiaya göre anne-kız evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 55 yaşındaki Ü.A.D. annesinin boğazını ekmek bıçağıyla kesti.İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede annenin başının tamamen vücudun ayrıldığı tespit edildi. İlk incelemelere göre Ü.A.D.'nin bipolar hastası olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirlendi.Gözaltına alınan Ü.A.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Anne N.Ö.'nün cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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anne, bipolar bozukluk, kız, öldürme