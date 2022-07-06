Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220706/hazine-2-tahvil-ihalesinde-146-milyar-lira-borclandi-1058362760.html
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14.6 milyar lira borçlandı
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14.6 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630.3 milyon lira borçlanmaya gitti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T01:02+0300
2022-07-06T01:05+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
borç
tahvil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104046/04/1040460463_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_025759864779a50e5838c4c1f9ad11a8.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi.Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18.7, bileşik faiz 19.57 olarak kayıtlara geçti.Nominal teklifin 5 milyar 99 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 289 milyon lira, net satış 3 milyar 480.8 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.Nominal teklifin 3 milyar 199,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 831,1 milyon lira, net satış 1 milyar 204,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığın ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 370 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 14 milyar 630.3 milyon lira borçlandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104046/04/1040460463_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_041932939944572df7e52371b6e57095.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, borç, tahvil

Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14.6 milyar lira borçlandı

01:02 06.07.2022 (güncellendi: 01:05 06.07.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630.3 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi.
Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18.7, bileşik faiz 19.57 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 5 milyar 99 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 289 milyon lira, net satış 3 milyar 480.8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
Nominal teklifin 3 milyar 199,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 831,1 milyon lira, net satış 1 milyar 204,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığın ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 370 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 14 milyar 630.3 milyon lira borçlandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала