https://tr.sputniknews.com/20220706/hazine-2-tahvil-ihalesinde-146-milyar-lira-borclandi-1058362760.html
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14.6 milyar lira borçlandı
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14.6 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630.3 milyon lira borçlanmaya gitti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T01:02+0300
2022-07-06T01:02+0300
2022-07-06T01:05+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
borç
tahvil
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi.Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18.7, bileşik faiz 19.57 olarak kayıtlara geçti.Nominal teklifin 5 milyar 99 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 289 milyon lira, net satış 3 milyar 480.8 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.Nominal teklifin 3 milyar 199,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 831,1 milyon lira, net satış 1 milyar 204,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığın ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 370 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 14 milyar 630.3 milyon lira borçlandı.
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hazine ve maliye bakanlığı, borç, tahvil
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14.6 milyar lira borçlandı
01:02 06.07.2022 (güncellendi: 01:05 06.07.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630.3 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi.
Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18.7, bileşik faiz 19.57 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 5 milyar 99 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 289 milyon lira, net satış 3 milyar 480.8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
Nominal teklifin 3 milyar 199,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 831,1 milyon lira, net satış 1 milyar 204,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığın ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 370 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 14 milyar 630.3 milyon lira borçlandı.