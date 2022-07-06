https://tr.sputniknews.com/20220706/hazine-2-tahvil-ihalesinde-146-milyar-lira-borclandi-1058362760.html

Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14.6 milyar lira borçlandı

Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14.6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630.3 milyon lira borçlanmaya gitti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T01:02+0300

2022-07-06T01:02+0300

2022-07-06T01:05+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

borç

tahvil

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi.Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18.7, bileşik faiz 19.57 olarak kayıtlara geçti.Nominal teklifin 5 milyar 99 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 289 milyon lira, net satış 3 milyar 480.8 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.Nominal teklifin 3 milyar 199,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 831,1 milyon lira, net satış 1 milyar 204,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığın ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 370 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 14 milyar 630.3 milyon lira borçlandı.

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hazine ve maliye bakanlığı, borç, tahvil