https://tr.sputniknews.com/20220706/istanbulda-bir-avmde-kadinlar-tuvaletine-giren-ve-kabindekileri-videoya-kaydeden-kisi-tutuklandi-1058400866.html

İstanbul'da bir AVM'de kadınlar tuvaletine giren ve kabindekileri videoya kaydeden kişi tutuklandı

İstanbul'da bir AVM'de kadınlar tuvaletine giren ve kabindekileri videoya kaydeden kişi tutuklandı

Mall of İstanbul AVM'de Başar Alsaleh adlı erkek, kadınlar tuvaletine girerek kabindeki bir kadının fotoğrafını çekmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Alsaleh... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T21:35+0300

2022-07-06T21:35+0300

2022-07-06T21:52+0300

türkiye

kadın

kadına yönelik taciz

gizli kamera

telefon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052008748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2e8fb6b8dd52cfba46144810116379e6.jpg

Olay, dün Başakşehir’deki Mall of İstanbul alışveriş merkezinde yaşandı. Tuvalet ihtiyacı için lavaboya giden Nuray Kurtuluş, kabinde olduğu sırada yan taraftaki kabinin altından cep telefonu uzatılarak video çekildiğini fark etti. Kurtuluş çığlık atarak yardım istedi. Kadının çığlıkları üzerine yan kabinden çıkan erkek tuvaletteki kadınları iterek kaçmaya çalıştı. Şüpheli alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Suriye uyruklu Başar Alsaleh'i gözaltına aldı. Olaydan sonra polise ve savcılığa girerek suç duyurusunda bulunan Kurtuluş yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Şüphelinin yakalandığı sırada telefonu kırdığını belirten Kurtuluş paylaşımlarında, “O telefon açılabilirse, kim bilir kimlerin görüntülerini çektiği ortaya çıkar. Serbest kalırsa da çekmeye devam edecektir" dedi.Gözaltına alınan Alseh, bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Alseh’in ifadesinde “Kadınlar tuvaletine yanlışlıkla girdim. Kadının videosunu çektim. Yakalanınca da videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım. Video çekmek için girmemiştim içeriye" dediği öğrenildi. Alsaleh çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın, kadına yönelik taciz, gizli kamera, telefon