https://tr.sputniknews.com/20220706/konyada-bir-doktorun-oldurulmesi-sonrasi-hekimlerden-grev-karari-1058394220.html

Konya'da bir doktorun öldürülmesi sonrası hekimlerden grev kararı

Konya'da bir doktorun öldürülmesi sonrası hekimlerden grev kararı

Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da öldürülmesinin ardından TTB, grev kararı aldıklarını duyurdu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T18:00+0300

2022-07-06T18:00+0300

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türkiye

doktor

ttb

grev

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Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.Grev kararıKarakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken hekimler grev kararı aldı.Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Dr. EkremKarakaya Görevi Başında Katledildi! Öfkeliyiz! Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz'' ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220706/saglik-bakani-koca-adli-makamlar-dehset-sacan-canilik-konusunda-arastirmalarini-surduruyor-1058392296.html

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doktor, ttb, grev