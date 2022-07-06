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Konya'da bir doktorun öldürülmesi sonrası hekimlerden grev kararı
Konya'da bir doktorun öldürülmesi sonrası hekimlerden grev kararı
Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da öldürülmesinin ardından TTB, grev kararı aldıklarını duyurdu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T18:00+0300
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doktor
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grev
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Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.Grev kararıKarakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken hekimler grev kararı aldı.Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Dr. EkremKarakaya Görevi Başında Katledildi! Öfkeliyiz! Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz'' ifadelerini kullandı.
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doktor, ttb, grev

Konya'da bir doktorun öldürülmesi sonrası hekimlerden grev kararı

18:00 06.07.2022 (güncellendi: 18:02 06.07.2022)
© AATürk Tabipler Birliği (TTB)
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da öldürülmesinin ardından TTB, grev kararı aldıklarını duyurdu.
Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.

Grev kararı

Karakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken hekimler grev kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Dr. EkremKarakaya Görevi Başında Katledildi! Öfkeliyiz! Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz'' ifadelerini kullandı.
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