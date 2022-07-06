https://tr.sputniknews.com/20220706/konyada-bir-doktorun-oldurulmesi-sonrasi-hekimlerden-grev-karari-1058394220.html
Konya'da bir doktorun öldürülmesi sonrası hekimlerden grev kararı
Konya'da bir doktorun öldürülmesi sonrası hekimlerden grev kararı
Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da öldürülmesinin ardından TTB, grev kararı aldıklarını duyurdu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T18:00+0300
2022-07-06T18:00+0300
2022-07-06T18:02+0300
türkiye
doktor
ttb
grev
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Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.Grev kararıKarakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken hekimler grev kararı aldı.Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Dr. EkremKarakaya Görevi Başında Katledildi! Öfkeliyiz! Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz'' ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/saglik-bakani-koca-adli-makamlar-dehset-sacan-canilik-konusunda-arastirmalarini-surduruyor-1058392296.html
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doktor, ttb, grev
Konya'da bir doktorun öldürülmesi sonrası hekimlerden grev kararı
18:00 06.07.2022 (güncellendi: 18:02 06.07.2022) Abone ol
Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da öldürülmesinin ardından TTB, grev kararı aldıklarını duyurdu.
Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.
Grev kararı
Karakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken hekimler grev kararı aldı.
Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Dr. EkremKarakaya Görevi Başında Katledildi! Öfkeliyiz! Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz'' ifadelerini kullandı.