https://tr.sputniknews.com/20220706/ukraynada-muhalif-medvedcukun-ucak-ve-helikopteri-orduya-devredildi-1058394081.html

Ukrayna’da muhalif politikacı Medvedçuk’un uçak ve helikopteri orduya devredildi

Ukrayna’da muhalif politikacı Medvedçuk’un uçak ve helikopteri orduya devredildi

Ukrayna Başsavcılığı Ofisi, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltında tutulan muhalif politikacı Viktor Medvedçuk’a ait helikopter ve uçağın askeri ihtiyaçlar için... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T17:57+0300

2022-07-06T17:57+0300

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ukrayna krizi

viktor medvedçuk

helikopter

uçak

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Gözaltına alınan muhalif politikacı Viktor Medvedçuk’un uçağı ve helikopteri Ukrayna ordusuna devredildi.Daha önce mahkeme kararıyla Medvedçuk’un konut kompleksi, uçak ve helikopter dahil bir dizi mal varlıklarına el konmuştu.Medvedçuk’un mal varlıkları askeri ihtiyaçlar için Ukrayna ordusuna devredildi. El konan varlıkların nihai lehtarının Medvedçuk’un eşinin göründüğü ifade edildi.

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viktor medvedçuk, helikopter, uçak