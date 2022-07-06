https://tr.sputniknews.com/20220706/ukraynada-muhalif-medvedcukun-ucak-ve-helikopteri-orduya-devredildi-1058394081.html
Ukrayna’da muhalif politikacı Medvedçuk’un uçak ve helikopteri orduya devredildi
Ukrayna’da muhalif politikacı Medvedçuk’un uçak ve helikopteri orduya devredildi
Ukrayna Başsavcılığı Ofisi, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltında tutulan muhalif politikacı Viktor Medvedçuk’a ait helikopter ve uçağın askeri ihtiyaçlar için... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T17:57+0300
2022-07-06T17:57+0300
2022-07-06T17:58+0300
ukrayna krizi
viktor medvedçuk
helikopter
uçak
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Gözaltına alınan muhalif politikacı Viktor Medvedçuk’un uçağı ve helikopteri Ukrayna ordusuna devredildi.Daha önce mahkeme kararıyla Medvedçuk’un konut kompleksi, uçak ve helikopter dahil bir dizi mal varlıklarına el konmuştu.Medvedçuk’un mal varlıkları askeri ihtiyaçlar için Ukrayna ordusuna devredildi. El konan varlıkların nihai lehtarının Medvedçuk’un eşinin göründüğü ifade edildi.
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viktor medvedçuk, helikopter, uçak
Ukrayna’da muhalif politikacı Medvedçuk’un uçak ve helikopteri orduya devredildi
17:57 06.07.2022 (güncellendi: 17:58 06.07.2022) Abone ol
Ukrayna Başsavcılığı Ofisi, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltında tutulan muhalif politikacı Viktor Medvedçuk’a ait helikopter ve uçağın askeri ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Ukrayna ordusuna devredildiğini açıkladı.
Gözaltına alınan muhalif politikacı Viktor Medvedçuk’un uçağı ve helikopteri Ukrayna ordusuna devredildi.
Daha önce mahkeme kararıyla Medvedçuk’un konut kompleksi, uçak ve helikopter dahil bir dizi mal varlıklarına el konmuştu.
Medvedçuk’un mal varlıkları askeri ihtiyaçlar için Ukrayna ordusuna devredildi. El konan varlıkların nihai lehtarının Medvedçuk’un eşinin göründüğü ifade edildi.