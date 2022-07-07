https://tr.sputniknews.com/20220707/15-temmuz-darbe-girisiminde-istanbul-valiligini-basan-eski-yarbaya-tahliye-1058413932.html

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği’ni basan eski yarbaya tahliye

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği’ni basan eski yarbaya tahliye

15 Temmuz askeri darbe girişiminde İstanbul Valiliği’ni işgal etmeye çalışan yarbay sanık Recep Karaçam, yeniden yargılandığı davada ‘ev hapsi’ uygulanarak... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T07:16+0300

2022-07-07T07:16+0300

2022-07-07T07:16+0300

türkiye

15 temmuz

yarbay

tahliye

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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği’ni işgal eden Recep Karaçam, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Karaçam SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatları, Cumhurbaşkanı avukatı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın avukatları da hazır bulundu. Sanık Karaçam, heyetin bozma kararına uymasını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.Ev hapsi verildiHaber Global’de yer alan habere göre; mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle ev hapsi ve adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, İstanbul Valiliği’ne yazı yazılarak 14 Temmuz 2016 tarihinde ve öncesinde askeri personelin de katıldığı il güvenlik toplantılarının yapılıp yapılmadığının, yapıldıysa toplantıya kimlerin katıldığının sorulmasına ve toplantı tutanaklarının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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15 temmuz, yarbay, tahliye