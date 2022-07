https://tr.sputniknews.com/20220707/diyarbakir-otogarinda-beklenen-yogunluk-olusmadi-gelen-var-giden-yok-1058419971.html

Diyarbakır otogarında beklenen yoğunluk oluşmadı: Gelen var, giden yok

Diyarbakır otogarında beklenen yoğunluk oluşmadı: Gelen var, giden yok

07.07.2022

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar şehirler arası ulaşımı da vurdu. Her yıl bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (DİŞTİ) beklenen yoğunluk oluşmadı. Daha önce ek seferlerin yapıldığı otogarda bu yıl yolcu sayısı bir hayli düştü. Yaz tatili ve 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen beklenen yoğunluğun yaşanmadığı otogarda firma sahipleri akaryakıt zamlarından, yolcular ise bilet fiyatlarından şikayetçi. Firma sahipleri, Diyarbakır’a gelişlerin daha fazla olduğunu, gidişlerin ise az olduğunu söylüyor.‘Fiyat konusunda yolcularla çok tartışıyoruz’Akaryakıt zamlarından şikayet eden firma sahiplerinden Abdullah Doğmuş “Geçen yıl 30 lira olan bilet fiyatı şimdi 100 lira. Bu fiyat yüksek ama mazot fiyatlarını da biliyorsunuz. Mazota habire zam geliyor. Bilet fiyatları da mecbur yükseliyor. 100 liralık bilet fiyatına rağmen araç göndermekte zorluk çekiyoruz. Esnaf da sıkıntıda, çünkü yolcu yok. Bayram ağzıdır ama garaj boş. Yolcuların hepsi fiyattan şikayetçi ve fiyat konusunda yolcularla çok tartışıyoruz. Ama bize de hak verilmesi lazım. Yolcular da haklı ve ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. 3-5 sene önce adam Elazığ’dan Diyarbakır’a gelir ciğerini yer giderdi. Şimdi bırakın ciğer yemeyi iş var, gidip gelemiyor. Bir yazıhaneci olarak şunu söyleyebilirim, araçlarımız 2-3 yolcuyla gidip geliyor. Yani bu 100 liranın tamamı kar olsa ne yazar?” şeklinde konuştu.‘35 senedir bu sektördeyim, bu sene gibi kötü bir sene görmedim’Firma çalışanlarından Serhat Çiftçi de “35 senedir bu sektördeyim, bu sene gibi kötü bir sene görmedim” diyor. Diyarbakır-İstanbul arası bilet fiyatının 650 lira olduğunu belirten Çiftçi şöyle devam etti: “Mazot her gün pahalı oluyor. Yolcular seyahat edemiyor. Arabalar gidiş dönüş boş geliyor, kurtarmıyor. Diyarbakır-İstanbul arası gidiş geliş 30 bin TL yakıt yakıyor. Dönüşler biraz iyi ama gidişte yoğunluk yok. Gidişte kimse yok, otogar bom boş. İnsanlar yolculuk yapamadığı için arabalar boş gidiyor. Bu sektör şuan en kötü dönemini yaşıyor ve adeta can çekişiyor. Bayram yoğunluğu da yok, mecburi olmayan kimse yolculuk yapmıyor. Bilet fiyatları pahalı yolculuk yapılmıyor ama arabacılar da haklı mazot çok pahalı ve kurtarmıyor.”‘Geçen sene bu vakitler dolu olan garajda bu yıl yolcu yok’Geçen yıla oranla yolcu sayısında ciddi bir düşüşün olduğunu ifade eden otobüs şoförü Velat Kılıç “İstanbul 650 TL, Bursa 600 TL, Urfa 150 TL ve geçen yıla göre fiyatlar 2 katı. Geçen yıla göre insanlar rahat yolculuk yapamıyor. Bir İstanbul yolculuğunda insanlar bilet parası kadar da yolda harcıyor ve bu da bütçelerine ağır geliyor. Sadece mazot fiyatlarıyla da bitmiyor bu işler. Aracın bakımı var, personel masrafı var. Bir takım lastik 25 bin lira. Çayıdır, suyudur, ikramıdır vs. hepsi masraf. Eskisine göre giderler çok ağır. Giderlere göre bilet fiyatlarını yüksek tutmamız gerekiyor, tutmazsak da biz geçinemeyeceğiz. Ama tabii kendimizi vatandaşın yerine koyduğumuz zaman da 650 TL bir bilet fiyatı gerçekten çok yüksek. Geçen yıla göre yolcu sayısında da çok fark var. Geçen sene bu vakitler dolu olan garajda bu yıl yolcu yok” şeklinde konuştu.‘Arkadaşım bilet fiyatlarından dolayı ailesini ziyaret edemiyor’Gaziantep’e yolculuk yapan Mehmet Karadaş adlı öğrenci de bilet fiyatlarından şikayetçi. Karadaş “Bilet fiyatları bize göre bayağı yüksek. İnşallah düzelir diyoruz ama düzelecek gibi de durmuyor. Eskisi gibi rahat yolculuk yapamıyoruz. Geçen sene 40 lira olan bilet fiyatı 200 lira olmuş. Hayat eskisi gibi değil, çok zor. Allah yardımcımız olsun. Aile durumu iyi olmayan bir arkadaşım bilet fiyatlarından dolayı burada kaldı, ailesini ziyaret edemiyor. Bir iş bulup çalışacak. Yurttan çıktı, yurt da almıyor. Arkadaşıyla birlikte evde kalıyor. Kendisine ara sıra yardımcı da oluyoruz, Allah yardımcısı olsun” dedi.

