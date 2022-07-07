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Gaziantep'te kızını döverek öldüren babaya müebbet hapis
Gaziantep'te kızını döverek öldüren babaya müebbet hapis
Gaziantep'te 1.5 yaşındaki kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı.Sanık, olay günü eşinin hastanede olduğunu, kendisinin 1,5 yaşındaki Elif Hazal Y'nin evde ağlamaya başladığını, kucağında susturmaya çalıştığını, susmayınca yere bıraktığını, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.Duruşma savcısı, otopsi raporunda bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldiğini ve dinlenen tanıklar ile tüm dosya kapsamı itibarıyla sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 19 Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan 1.5 yaşındaki Elif Hazal Y, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.
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gaziantep, müebbet

Gaziantep'te kızını döverek öldüren babaya müebbet hapis

17:54 07.07.2022
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Gaziantep'te 1.5 yaşındaki kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, olay günü eşinin hastanede olduğunu, kendisinin 1,5 yaşındaki Elif Hazal Y'nin evde ağlamaya başladığını, kucağında susturmaya çalıştığını, susmayınca yere bıraktığını, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, otopsi raporunda bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldiğini ve dinlenen tanıklar ile tüm dosya kapsamı itibarıyla sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 19 Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan 1.5 yaşındaki Elif Hazal Y, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.
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