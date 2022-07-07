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https://tr.sputniknews.com/20220707/italyan-alplerindeki-felakette-olu-sayisi-10a-yukseldi--1058456187.html
İtalyan Alplerindeki felakette ölü sayısı 10'a yükseldi
İtalyan Alplerindeki felakette ölü sayısı 10'a yükseldi
Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T23:35+0300
2022-07-07T23:35+0300
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buz kütlesi
ölü
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İtalya'da Marmolada tepesinin bulunduğu Trento Özerk Vilayeti'nin Başkanı Maurizio Fugatti, yaptığı açıklamada, arama çalışmalarında bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece geçen pazar günü yaşanan felakette ölenlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.Fugatti, arama çalışmalarının yarın karadan ve havadan devam edeceğini söyledi.İtalyan basını da felaket sırasında kaybolan ve halen bulunamayan 1 kişi olduğunu yazdı.Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da felakette hayatını kaybedenlerin sayısının kalan 1 kayıpla beraber 11 olacağını ifade ederek, bunun felaketin hemen hemen kesin bilançosu olduğunu kaydetti.Bu arada, ölen 10 kişiden 6'sının kimlik tespitinin yapıldığı ve 4'ünün İtalya, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğu belirtildi.OlayÜlkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde, 3 Temmuz 'da buz kütlesi koparak çökmüştü.Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.Bir süredir aşırı sıcak havaların etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle hiç buzulun kalmayacağı konusunda uyarıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220703/italyan-alplerinde-buz-kutlesinin-cokmesi-sonucu-en-az-6-kisi-oldu-10-kisi-kayip-1058260888.html
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italya, alpler, italyan alpleri, dağcı, dağ, kayıp, buz kütlesi, ölü

İtalyan Alplerindeki felakette ölü sayısı 10'a yükseldi

23:35 07.07.2022
© AP Photo / Domenico Stinellisİtalyan Alpleri- Pelmo Dağı
İtalyan Alpleri- Pelmo Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Domenico Stinellis
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Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
İtalya'da Marmolada tepesinin bulunduğu Trento Özerk Vilayeti'nin Başkanı Maurizio Fugatti, yaptığı açıklamada, arama çalışmalarında bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece geçen pazar günü yaşanan felakette ölenlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.
Fugatti, arama çalışmalarının yarın karadan ve havadan devam edeceğini söyledi.
İtalyan basını da felaket sırasında kaybolan ve halen bulunamayan 1 kişi olduğunu yazdı.
Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da felakette hayatını kaybedenlerin sayısının kalan 1 kayıpla beraber 11 olacağını ifade ederek, bunun felaketin hemen hemen kesin bilançosu olduğunu kaydetti.
Bu arada, ölen 10 kişiden 6'sının kimlik tespitinin yapıldığı ve 4'ünün İtalya, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğu belirtildi.

Olay

Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde, 3 Temmuz 'da buz kütlesi koparak çökmüştü.
Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.
Bir süredir aşırı sıcak havaların etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.
Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle hiç buzulun kalmayacağı konusunda uyarıyor.
İtalyan Alpleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
DÜNYA
İtalyan Alplerinde buz kütlesinin çökmesi sonucu en az 6 kişi öldü: 10 kişi kayıp
3 Temmuz, 19:26
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