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https://tr.sputniknews.com/20220707/rusya-sorusturma-komitesi-baskani-rusya-vatandasinin-turkiyedeki-olumu-ile-ilgili-rapor-talep-etti-1058443338.html
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı, Rusya vatandaşının Türkiye’deki ölümü ile ilgili rapor talep etti
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı, Rusya vatandaşının Türkiye’deki ölümü ile ilgili rapor talep etti
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, 12 yaşındaki St. Petersburglu bir kız çocuğunun 3 yıl önce Bodrum’da bir otelde hayatını kaybetmesi ile ilgili... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:34+0300
2022-07-07T19:40+0300
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dünya
aleksandr bastrıkin
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 12 yaşındaki St. Petersburglu bir kız çocuğunun 3 yıl önce Bodrum’da bir otelde kolunu havuzdaki filtreleme sistemine kaptırması sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili açılan ceza davası hakkında rapor talebinde bulundu.Yargılama sürecinin bu yıl tamamlandığı davada, meydana gelen trajedi nedeniyle otel müdürü Salim ve teknisyen Akif suçlu bulundu ve ikisi toplamda 650 bin ruble (yaklaşık 177 bin 700 TL) para cezasına çarptırıldı.Rus müfettişler, soruşturma kapsamında kızın ölümü ile alakası olan herkesi belirledi.Rusya Soruşturma Komitesi basın servisinden dün akşam yapılan açıklamaya göre Bastrıkin'in talimatıyla soruşturma müfettişleri ölen kızın ebeveynlerinin dava ile ilgili görüşlerini bir kez daha alacak, soruşturma kapsamında belirlenen hususlarla ilişkilendirecek ve gerekirse mağdurların haklarını kullanmalarına yardımcı olacak.
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rusya, türkiye, aleksandr bastrıkin, bodrum

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı, Rusya vatandaşının Türkiye’deki ölümü ile ilgili rapor talep etti

19:34 07.07.2022 (güncellendi: 19:40 07.07.2022)
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Fotoğraf bankasına girRusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, 12 yaşındaki St. Petersburglu bir kız çocuğunun 3 yıl önce Bodrum’da bir otelde hayatını kaybetmesi ile ilgili açılan ceza davası hakkında rapor talep etti.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 12 yaşındaki St. Petersburglu bir kız çocuğunun 3 yıl önce Bodrum’da bir otelde kolunu havuzdaki filtreleme sistemine kaptırması sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili açılan ceza davası hakkında rapor talebinde bulundu.
Yargılama sürecinin bu yıl tamamlandığı davada, meydana gelen trajedi nedeniyle otel müdürü Salim ve teknisyen Akif suçlu bulundu ve ikisi toplamda 650 bin ruble (yaklaşık 177 bin 700 TL) para cezasına çarptırıldı.
Rus müfettişler, soruşturma kapsamında kızın ölümü ile alakası olan herkesi belirledi.
Rusya Soruşturma Komitesi basın servisinden dün akşam yapılan açıklamaya göre Bastrıkin'in talimatıyla soruşturma müfettişleri ölen kızın ebeveynlerinin dava ile ilgili görüşlerini bir kez daha alacak, soruşturma kapsamında belirlenen hususlarla ilişkilendirecek ve gerekirse mağdurların haklarını kullanmalarına yardımcı olacak.
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