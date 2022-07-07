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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: İzole edilmiş bir Türkiye arzulamıyoruz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: İzole edilmiş bir Türkiye arzulamıyoruz
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T18:46+0300
2022-07-07T18:47+0300
dünya
kiryakos miçotakis
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SKAI FM radyosuna konuşan Miçotakis, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.Miçotakis, dört yıllık görev süresini tamamlamak istediğini, erken seçim düşünmediğini belirtti.İktidara gelişinin ardından, ikili ilişkilerde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Miçotakis, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu savundu.Miçotakis, "(Türkiye) eğer Avrupa'yla yakınlaşmak istiyorsa, sadece tansiyonu düşürmesi yetmez, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin egemenlikleri ve egemenlik haklarından şüphe etmeyi de bırakmalı. Eğer diğer yolu seçerse Avrupa perspektifinden daha da uzaklaşmış olacak ve tabii ki bunun AB-Türkiye ilişkilerine sonuçları olacaktır." diye konuştu.Türk-Yunan ilişkilerinde 2020 yılının yaz dönemindekine benzer bir gerginliğin bu yaz yaşanmasını beklemediğini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile martta gerçekleştirdiği görüşmenin de olumlu bir atmosferde geçtiğini hatırlattı.Miçotakis, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğinden şüphe etmeye devam ettiği sürece, Türk-Yunan ilişkilerinde herhangi bir iyileşme olması mümkün değil." dedi.ABD ziyaretine de değinen Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almasına olumlu yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır. Bence neyi başardık? Özellikle ABD Kongresine, şu an NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlık kaynağı olan NATO üyesi bir ülkeye silah satışının, ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda olmadığını anlatmayı (başardık)."Miçotakis, bu noktadan sonra ABD'nin silah satışına ilişkin kararlarının son derece karmaşık, uzun vadeli ve bürokratik sürece bağlı olduğunu, Türkiye'nin davranışlarını değiştirmemesi halinde Kongrenin şu an Türkiye'ye silah satışına istekli olmadığını ileri sürdü.'İzole edilmiş bir Türkiye arzulamıyoruz'Yunanistan'ın uluslararası arenada izole edilmiş bir Türkiye arzulamadığını belirten Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın çok iyi dost olmaması için bir neden olmadığını kaydetti.Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini savunarak, "Ancak bu bize bağlı değil, Türkiye'ye bağlı." dedi.
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kiryakos miçotakis, yunanistan, türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: İzole edilmiş bir Türkiye arzulamıyoruz

18:46 07.07.2022 (güncellendi: 18:47 07.07.2022)
© AP Photo / Olivier MatthysKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." dedi.
SKAI FM radyosuna konuşan Miçotakis, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Miçotakis, dört yıllık görev süresini tamamlamak istediğini, erken seçim düşünmediğini belirtti.
İktidara gelişinin ardından, ikili ilişkilerde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Miçotakis, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu savundu.
Miçotakis, "(Türkiye) eğer Avrupa'yla yakınlaşmak istiyorsa, sadece tansiyonu düşürmesi yetmez, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin egemenlikleri ve egemenlik haklarından şüphe etmeyi de bırakmalı. Eğer diğer yolu seçerse Avrupa perspektifinden daha da uzaklaşmış olacak ve tabii ki bunun AB-Türkiye ilişkilerine sonuçları olacaktır." diye konuştu.
Türk-Yunan ilişkilerinde 2020 yılının yaz dönemindekine benzer bir gerginliğin bu yaz yaşanmasını beklemediğini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile martta gerçekleştirdiği görüşmenin de olumlu bir atmosferde geçtiğini hatırlattı.
Miçotakis, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğinden şüphe etmeye devam ettiği sürece, Türk-Yunan ilişkilerinde herhangi bir iyileşme olması mümkün değil." dedi.
ABD ziyaretine de değinen Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almasına olumlu yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır. Bence neyi başardık? Özellikle ABD Kongresine, şu an NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlık kaynağı olan NATO üyesi bir ülkeye silah satışının, ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda olmadığını anlatmayı (başardık)."
Miçotakis, bu noktadan sonra ABD'nin silah satışına ilişkin kararlarının son derece karmaşık, uzun vadeli ve bürokratik sürece bağlı olduğunu, Türkiye'nin davranışlarını değiştirmemesi halinde Kongrenin şu an Türkiye'ye silah satışına istekli olmadığını ileri sürdü.

'İzole edilmiş bir Türkiye arzulamıyoruz'

Yunanistan'ın uluslararası arenada izole edilmiş bir Türkiye arzulamadığını belirten Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın çok iyi dost olmaması için bir neden olmadığını kaydetti.
Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini savunarak, "Ancak bu bize bağlı değil, Türkiye'ye bağlı." dedi.
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