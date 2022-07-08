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Adana'da komşusunun evini yakan kadın özel harekat operasyonuyla yakalandı
Adana'da komşusunun evini yakan kadın özel harekat operasyonuyla yakalandı
Adana’da komşusunun evini yakan bir kişi daha sonra da kendini yakmak isteyince özel harekat polisi evin kapsını koçbaşıyla kırıp kadını etkisiz hale getirip... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T11:08+0300
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yaşam
adana
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özel harekat
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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Meryem B., karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.’nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı.Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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adana, türkiye, özel harekat

Adana'da komşusunun evini yakan kadın özel harekat operasyonuyla yakalandı

11:08 08.07.2022
© İHAAdana'da komşusunun evini yakan kadın özel harekat operasyonuyla yakalandı
Adana'da komşusunun evini yakan kadın özel harekat operasyonuyla yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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Adana’da komşusunun evini yakan bir kişi daha sonra da kendini yakmak isteyince özel harekat polisi evin kapsını koçbaşıyla kırıp kadını etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre Meryem B., karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.’nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı.

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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