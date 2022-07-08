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Çin’den G20’ye ‘Rus ve Ukrayna tarım ürünlerini piyasaya çıkartma’ çağrısı
Çin’den G20’ye ‘Rus ve Ukrayna tarım ürünlerini piyasaya çıkartma’ çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, G20 ülkelerine Rusya, Belarus ve Ukrayna yapımı tarım ürünlerinin dünya pazarına engelsiz erişimini sağlama çağrısında bulundu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T20:36+0300
2022-07-08T20:36+0300
2022-07-08T20:41+0300
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Wang, Endonezya’daki G20 dışişleri bakanları toplantısı sırasında, “Çin; Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan tarım ürünlerinin uluslararası piyasaya engelsiz çıkışını sağlamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Gıda ve enerji kaynaklarının, ekonominin sağlıklı işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Wang, “Mevcut durumda G20 ülkeleri gıda kaynakları alanında uygun taahhütlerde bulunmalı ve ortaklıklar oluşturmalı” dedi.
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wang yi, rusya, belarus, ukrayna, endonezya
Çin’den G20’ye ‘Rus ve Ukrayna tarım ürünlerini piyasaya çıkartma’ çağrısı
20:36 08.07.2022 (güncellendi: 20:41 08.07.2022) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, G20 ülkelerine Rusya, Belarus ve Ukrayna yapımı tarım ürünlerinin dünya pazarına engelsiz erişimini sağlama çağrısında bulundu.
Wang, Endonezya’daki G20 dışişleri bakanları toplantısı sırasında, “Çin; Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan tarım ürünlerinin uluslararası piyasaya engelsiz çıkışını sağlamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Gıda ve enerji kaynaklarının, ekonominin sağlıklı işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Wang, “Mevcut durumda G20 ülkeleri gıda kaynakları alanında uygun taahhütlerde bulunmalı ve ortaklıklar oluşturmalı” dedi.