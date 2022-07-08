https://tr.sputniknews.com/20220708/cinden-g20ye-rus-ve-ukrayna-tarim-urunlerini-piyasaya-cikartma-cagrisi-1058495862.html

Çin’den G20’ye ‘Rus ve Ukrayna tarım ürünlerini piyasaya çıkartma’ çağrısı

Çin’den G20’ye ‘Rus ve Ukrayna tarım ürünlerini piyasaya çıkartma’ çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, G20 ülkelerine Rusya, Belarus ve Ukrayna yapımı tarım ürünlerinin dünya pazarına engelsiz erişimini sağlama çağrısında bulundu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T20:36+0300

2022-07-08T20:36+0300

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ukrayna krizi

wang yi

rusya

belarus

ukrayna

endonezya

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Wang, Endonezya’daki G20 dışişleri bakanları toplantısı sırasında, “Çin; Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan tarım ürünlerinin uluslararası piyasaya engelsiz çıkışını sağlamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Gıda ve enerji kaynaklarının, ekonominin sağlıklı işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Wang, “Mevcut durumda G20 ülkeleri gıda kaynakları alanında uygun taahhütlerde bulunmalı ve ortaklıklar oluşturmalı” dedi.

rusya

belarus

ukrayna

endonezya

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wang yi, rusya, belarus, ukrayna, endonezya