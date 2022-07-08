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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220708/cinden-g20ye-rus-ve-ukrayna-tarim-urunlerini-piyasaya-cikartma-cagrisi-1058495862.html
Çin’den G20’ye ‘Rus ve Ukrayna tarım ürünlerini piyasaya çıkartma’ çağrısı
Çin’den G20’ye ‘Rus ve Ukrayna tarım ürünlerini piyasaya çıkartma’ çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, G20 ülkelerine Rusya, Belarus ve Ukrayna yapımı tarım ürünlerinin dünya pazarına engelsiz erişimini sağlama çağrısında bulundu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T20:36+0300
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ukrayna krizi
wang yi
rusya
belarus
ukrayna
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Wang, Endonezya’daki G20 dışişleri bakanları toplantısı sırasında, “Çin; Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan tarım ürünlerinin uluslararası piyasaya engelsiz çıkışını sağlamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Gıda ve enerji kaynaklarının, ekonominin sağlıklı işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Wang, “Mevcut durumda G20 ülkeleri gıda kaynakları alanında uygun taahhütlerde bulunmalı ve ortaklıklar oluşturmalı” dedi.
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wang yi, rusya, belarus, ukrayna, endonezya

Çin’den G20’ye ‘Rus ve Ukrayna tarım ürünlerini piyasaya çıkartma’ çağrısı

20:36 08.07.2022 (güncellendi: 20:41 08.07.2022)
© REUTERS / Thomas PeterÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, G20 ülkelerine Rusya, Belarus ve Ukrayna yapımı tarım ürünlerinin dünya pazarına engelsiz erişimini sağlama çağrısında bulundu.
Wang, Endonezya’daki G20 dışişleri bakanları toplantısı sırasında, “Çin; Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan tarım ürünlerinin uluslararası piyasaya engelsiz çıkışını sağlamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Gıda ve enerji kaynaklarının, ekonominin sağlıklı işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Wang, “Mevcut durumda G20 ülkeleri gıda kaynakları alanında uygun taahhütlerde bulunmalı ve ortaklıklar oluşturmalı” dedi.
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