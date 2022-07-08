https://tr.sputniknews.com/20220708/cumhurbaskani-erdogandan-suikasta-ugrayan-eski-japonya-basbakani-abe-icin-bassagligi-mesaji-1058474885.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suaikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe'ye başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı, "Değerli dostum Abe’nin silahlı saldırıda... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T12:40+0300
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recep tayyip erdoğan, abe şinzo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe için başsağlığı mesajı
12:40 08.07.2022 (güncellendi: 12:41 08.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suaikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe'ye başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı, "Değerli dostum Abe’nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" dedi.