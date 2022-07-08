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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suaikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe'ye başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı, "Değerli dostum Abe’nin silahlı saldırıda... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, abe şinzo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe için başsağlığı mesajı

12:40 08.07.2022 (güncellendi: 12:41 08.07.2022)
© AA / Kayhan ÖzerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA / Kayhan Özer
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, suaikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe'ye başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı, "Değerli dostum Abe’nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" dedi.
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