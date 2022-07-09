https://tr.sputniknews.com/20220709/arnavutkoyde-bugday-tarlasinda-yangin-helikopter-havadan-destek-verdi-1058526870.html
Arnavutköy'de buğday tarlasında yangın: Helikopter havadan destek verdi
Arnavutköy'de buğday tarlasında yangın: Helikopter havadan destek verdi
İstanbul Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü. Söndürme çalışmasına alanın engebeli olması nedeniyle helikopterle destek verildi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T20:54+0300
2022-07-09T20:54+0300
2022-07-09T20:55+0300
türkiye
arnavutköy
yangın
tarla
buğday
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Akşam saatlerinde Başakşehir Şamlar köyü ile Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi arasında bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede hızla yayıldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali oluşunca, helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek sağladı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan tarla drone ile havadan görüntülendi. 'Ateşlerini bile söndürmeden gidiyorlar'Şamlar köyü sakinleri ise piknikçilere isyan ederek “Ormanlara giriş yasak buralara geliyorlar yol kenarlarında falan oturuyorlar ama çok sorumsuzlar. Ateşlerini bile söndürmeden gidiyorlar. Biz bıktık artık. Bugün büyük bir yangından kurtulduk ama yarın ne olacağını bilmiyoruz” dedi.
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arnavutköy, yangın, tarla, buğday
Arnavutköy'de buğday tarlasında yangın: Helikopter havadan destek verdi
20:54 09.07.2022 (güncellendi: 20:55 09.07.2022) Abone ol
İstanbul Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü. Söndürme çalışmasına alanın engebeli olması nedeniyle helikopterle destek verildi.
Akşam saatlerinde Başakşehir Şamlar köyü ile Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi arasında bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede hızla yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali oluşunca, helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek sağladı.
Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan tarla drone ile havadan görüntülendi.
'Ateşlerini bile söndürmeden gidiyorlar'
Şamlar köyü sakinleri ise piknikçilere isyan ederek “Ormanlara giriş yasak buralara geliyorlar yol kenarlarında falan oturuyorlar ama çok sorumsuzlar. Ateşlerini bile söndürmeden gidiyorlar. Biz bıktık artık. Bugün büyük bir yangından kurtulduk ama yarın ne olacağını bilmiyoruz” dedi.