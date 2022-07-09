https://tr.sputniknews.com/20220709/arnavutkoyde-bugday-tarlasinda-yangin-helikopter-havadan-destek-verdi-1058526870.html

Arnavutköy'de buğday tarlasında yangın: Helikopter havadan destek verdi

Arnavutköy'de buğday tarlasında yangın: Helikopter havadan destek verdi

İstanbul Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü. Söndürme çalışmasına alanın engebeli olması nedeniyle helikopterle destek verildi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T20:54+0300

2022-07-09T20:54+0300

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türkiye

arnavutköy

yangın

tarla

buğday

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Akşam saatlerinde Başakşehir Şamlar köyü ile Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi arasında bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede hızla yayıldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali oluşunca, helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek sağladı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan tarla drone ile havadan görüntülendi. 'Ateşlerini bile söndürmeden gidiyorlar'Şamlar köyü sakinleri ise piknikçilere isyan ederek “Ormanlara giriş yasak buralara geliyorlar yol kenarlarında falan oturuyorlar ama çok sorumsuzlar. Ateşlerini bile söndürmeden gidiyorlar. Biz bıktık artık. Bugün büyük bir yangından kurtulduk ama yarın ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

türkiye

arnavutköy

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arnavutköy, yangın, tarla, buğday