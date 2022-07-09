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https://tr.sputniknews.com/20220709/bakan-akar-milyonlarca-ton-tahil-ukrayna-limanlarinda-bekliyor-bazi-gelismeler-olmasini-bekliyoruz-1058515348.html
Bakan Akar: Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor, bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz
Bakan Akar: Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor, bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz
Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi için planlanan 'tahıl koridoru'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T14:12+0300
2022-07-09T14:12+0300
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hulusi akar
tahıl
ukrayna
rusya
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Akar, Türkiye’nin taraflarla temaslarını sürdürerek 'kolaylaştırıcı' rolünün gereklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, "Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor. Hem Rusya hem Ukrayna hem de BM temsilcisi ile görüşüyoruz. Dörtlü görüşmelerle oradaki milyonlarca ton tahılın ve diğer gıda malzemelerinin uygun şekilde planlanan adreslerine gitmeleri için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.İnsani yardım ve tahliye görevi için gittiği Ukrayna’da hava sahasının kapatılması nedeniyle kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki nakliye uçağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, "Taraflarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Önümüzdeki günlerde o konuyu da emniyetli şekilde çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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hulusi akar, tahıl, ukrayna, rusya

Bakan Akar: Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor, bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz

14:12 09.07.2022
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi için planlanan 'tahıl koridoru'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda krizinin' çözümüne yönelik diplomatik çalışmaları ve direktifleri kapsamındaki görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.
Akar, Türkiye’nin taraflarla temaslarını sürdürerek 'kolaylaştırıcı' rolünün gereklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, "Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor. Hem Rusya hem Ukrayna hem de BM temsilcisi ile görüşüyoruz. Dörtlü görüşmelerle oradaki milyonlarca ton tahılın ve diğer gıda malzemelerinin uygun şekilde planlanan adreslerine gitmeleri için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
İnsani yardım ve tahliye görevi için gittiği Ukrayna’da hava sahasının kapatılması nedeniyle kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki nakliye uçağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, "Taraflarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Önümüzdeki günlerde o konuyu da emniyetli şekilde çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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