https://tr.sputniknews.com/20220709/kurbanlik-aldiklari-keci-dogum-yapinca-kesmekten-vazgecti-1058520197.html
Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti
Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti
Bursa'da, kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın gebe olduğunu fark etmediğini söyleyen Fatma İlhan, "Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim" dedi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T18:33+0300
2022-07-09T18:33+0300
2022-07-09T18:42+0300
türkiye
kurban bayramı
kurbanlık
keçi
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yaşayan Fatma İlhan, 2 ay önce, Kurban Bayramı'nda kesmek için keçi satın aldı. Evinin ahırına bağladığı keçiyi 2 aydır besleyen İlhan, bu sabah kesim için yanına gittiğinde doğum yaptığını gördü. Keçinin yanında duran oğlağı gören İlhan, kesmekten vazgeçti.‘Kesmeye gittiğimizde oğlağı gördük'DHA'da yer alan habere göre, keçiyi alırken gebe olduğunu bilmediğini ve fark etmediğini, ahır karanlık olduğu için doğum yaptığını da anlamadığını söyleyen Fatma İlhan, "Kurban kesmek için ahıra gittik. Doğurmuş, kesmedik hayvanı. Öyle kaldı. Gebe olduğunu hiç fark etmedik. Doğum yaptığını da görmedik. 1-2 gün önce doğurmuş. Ahır karanlık olduğu için fark etmedik, görmedik. Kesmeye gittiğimizde bir baktık oğlak var arkasında. Yavrusu var. Kesilmekten kurtuldu" dedi.
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kurban bayramı, kurbanlık, keçi
Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti
18:33 09.07.2022 (güncellendi: 18:42 09.07.2022) Abone ol
Bursa'da, kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın gebe olduğunu fark etmediğini söyleyen Fatma İlhan, "Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim" dedi.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yaşayan Fatma İlhan, 2 ay önce, Kurban Bayramı'nda kesmek için keçi satın aldı.
Evinin ahırına bağladığı keçiyi 2 aydır besleyen İlhan, bu sabah kesim için yanına gittiğinde doğum yaptığını gördü. Keçinin yanında duran oğlağı gören İlhan, kesmekten vazgeçti.
‘Kesmeye gittiğimizde oğlağı gördük'
DHA'da yer alan habere göre, keçiyi alırken gebe olduğunu bilmediğini ve fark etmediğini, ahır karanlık olduğu için doğum yaptığını da anlamadığını söyleyen Fatma İlhan, "Kurban kesmek için ahıra gittik. Doğurmuş, kesmedik hayvanı. Öyle kaldı. Gebe olduğunu hiç fark etmedik. Doğum yaptığını da görmedik. 1-2 gün önce doğurmuş. Ahır karanlık olduğu için fark etmedik, görmedik. Kesmeye gittiğimizde bir baktık oğlak var arkasında. Yavrusu var. Kesilmekten kurtuldu" dedi.