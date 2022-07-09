https://tr.sputniknews.com/20220709/sergio-oliveira-resmen-galatasarayda-1058526583.html
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığını açıkladı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T20:48+0300
2022-07-09T20:48+0300
2022-07-09T20:48+0300
spor
galatasaray
portekizli
portekiz
sergio oliveira'
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Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.
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galatasaray, portekizli, portekiz, sergio oliveira'
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
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Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.