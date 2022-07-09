https://tr.sputniknews.com/20220709/sergio-oliveira-resmen-galatasarayda-1058526583.html

Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da

Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığını açıkladı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T20:48+0300

2022-07-09T20:48+0300

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spor

galatasaray

portekizli

portekiz

sergio oliveira'

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Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.

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galatasaray, portekizli, portekiz, sergio oliveira'