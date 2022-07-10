Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220710/2022-dunya-kupasinda-evli-olmayanlarin-seks-yapmasi-yasaklandi-1058553026.html
2022 Dünya Kupası'nda evli olmayanların seks yapması yasaklandı
2022 Dünya Kupası'nda evli olmayanların seks yapması yasaklandı
Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'na gidecek seyircilerin, evlilik dışı cinsel ilişkide bulunurken yakalanması durumunda ağır cezalar alabileceği... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T17:17+0300
2022-07-10T17:17+0300
spor
2022 fifa dünya kupası
katar
cinsel ilişki
evlilik dışı ilişki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052887941_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bf462e01f22a05ad9da59feab94dd397.jpg
Katar'daki 2022 Dünya Kupası yaklaşırken, ev sahibi ülke spor etkinliği de dahil olmak üzere evli olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi yasakladı. Karar hem Katarlıları hem de Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek yabancıları ilgilendiriyor.Cumhuriyet'in İngiliz gazetesi Daily Star'dan aktardığı habere göre FIFA yetkilileri, şeriatla yönetilen Katar'da tek gecelik ilişkilerin 7 yıl hapis cezasına yol açabileceğini vurgulayarak "hiçbir istisna yapılmayacak" uyarısında bulundu. Dünya Kupası'na 32 ülke katılacak ve Katar'a Dünya Kupası için binlerce yabancı seyircinin gelmesi bekleniyor.Turnuvaya katılan futbolcu ve teknik direktörlerle turnuvayı izlemeye gelen yabancı seyirciler de Katar yasalarına uymak zorunda kalacaklar.Katar, evlilik dışı cinsel ilişkiyi, evlilik dışı hamileliği ve zinayı hapisle cezalandırılabilecek suçlar olarak sınıflandıran İslami hukuk geleneğine dayandığından, evli olmayan cinsel ilişkiyi suç sayıyor.
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052887941_25:0:505:360_1920x0_80_0_0_643968ee826e87dd6b03d42f2b88ae1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022 fifa dünya kupası, katar, cinsel ilişki, evlilik dışı ilişki

2022 Dünya Kupası'nda evli olmayanların seks yapması yasaklandı

17:17 10.07.2022
© AA2022 FIFA Dünya Kupası, Katar
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'na gidecek seyircilerin, evlilik dışı cinsel ilişkide bulunurken yakalanması durumunda ağır cezalar alabileceği belirtildi.
Katar'daki 2022 Dünya Kupası yaklaşırken, ev sahibi ülke spor etkinliği de dahil olmak üzere evli olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi yasakladı. Karar hem Katarlıları hem de Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek yabancıları ilgilendiriyor.
Cumhuriyet'in İngiliz gazetesi Daily Star'dan aktardığı habere göre FIFA yetkilileri, şeriatla yönetilen Katar'da tek gecelik ilişkilerin 7 yıl hapis cezasına yol açabileceğini vurgulayarak "hiçbir istisna yapılmayacak" uyarısında bulundu. Dünya Kupası'na 32 ülke katılacak ve Katar'a Dünya Kupası için binlerce yabancı seyircinin gelmesi bekleniyor.
Turnuvaya katılan futbolcu ve teknik direktörlerle turnuvayı izlemeye gelen yabancı seyirciler de Katar yasalarına uymak zorunda kalacaklar.
Katar, evlilik dışı cinsel ilişkiyi, evlilik dışı hamileliği ve zinayı hapisle cezalandırılabilecek suçlar olarak sınıflandıran İslami hukuk geleneğine dayandığından, evli olmayan cinsel ilişkiyi suç sayıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала