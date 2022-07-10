https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbul-beykozda-yildirim-dusmesi-sonucu-bir-binada-cikan-yangin-sonduruldu-1058535030.html
İstanbul Beykoz'da beş katlı binaya yıldırım düştü
İstanbul Beykoz'da beş katlı binaya yıldırım düştü
İstanbul Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T06:23+0300
2022-07-10T06:23+0300
2022-07-10T06:40+0300
türkiye
istanbul
beykoz
yıldırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058535109_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_09a5fd1a9858041a349cd0b6470dda0e.jpg
Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.
türkiye
istanbul
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058535109_135:0:1035:675_1920x0_80_0_0_c397875abcf8f3137206ae38d74cc534.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, beykoz, yıldırım
İstanbul Beykoz'da beş katlı binaya yıldırım düştü
06:23 10.07.2022 (güncellendi: 06:40 10.07.2022) Abone ol
İstanbul Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti.
Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.