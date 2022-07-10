https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbul-beykozda-yildirim-dusmesi-sonucu-bir-binada-cikan-yangin-sonduruldu-1058535030.html

İstanbul Beykoz'da beş katlı binaya yıldırım düştü

İstanbul Beykoz'da beş katlı binaya yıldırım düştü

İstanbul Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T06:23+0300

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türkiye

istanbul

beykoz

yıldırım

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Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.

türkiye

istanbul

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istanbul, beykoz, yıldırım