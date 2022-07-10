https://tr.sputniknews.com/20220710/silide-meteor-gokyuzunu-aydinlatti-1058553665.html
Şili'de meteor gökyüzünü aydınlattı
Şili'de meteor gökyüzünü aydınlattı
Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T17:35+0300
2022-07-10T17:35+0300
2022-07-10T17:58+0300
dünya
şili
meteor
meteor patlaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103994/48/1039944850_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_ccb08078e3718824b666b64faf433273.jpg
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da gece saatlerinde meteor görüntülendi.Meteorun düştüğü anlar kameraya yansırken, gökyüzü aydınlandı. Concepcion Üniversitesi'nden bilim insanların, olayın dünya atmosferine giren göktaşı olduğunu doğruladı. Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.
şili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103994/48/1039944850_61:0:990:697_1920x0_80_0_0_bb32107cb01f67e0a37f98514d20196b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şili, meteor, meteor patlaması
Şili'de meteor gökyüzünü aydınlattı
17:35 10.07.2022 (güncellendi: 17:58 10.07.2022) Abone ol
Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da gece saatlerinde meteor görüntülendi.
Meteorun düştüğü anlar kameraya yansırken, gökyüzü aydınlandı.
Concepcion Üniversitesi'nden bilim insanların, olayın dünya atmosferine giren göktaşı olduğunu doğruladı.
Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.