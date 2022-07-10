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https://tr.sputniknews.com/20220710/silide-meteor-gokyuzunu-aydinlatti-1058553665.html
Şili'de meteor gökyüzünü aydınlattı
Şili'de meteor gökyüzünü aydınlattı
Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T17:35+0300
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dünya
şili
meteor
meteor patlaması
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da gece saatlerinde meteor görüntülendi.Meteorun düştüğü anlar kameraya yansırken, gökyüzü aydınlandı. Concepcion Üniversitesi'nden bilim insanların, olayın dünya atmosferine giren göktaşı olduğunu doğruladı. Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.
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şili, meteor, meteor patlaması

Şili'de meteor gökyüzünü aydınlattı

17:35 10.07.2022 (güncellendi: 17:58 10.07.2022)
© Fotoğraf : Facebook / ClaudiuPorcu via Irina Genchevaİtalya, Sardinya adası, meteor
İtalya, Sardinya adası, meteor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© Fotoğraf : Facebook / ClaudiuPorcu via Irina Gencheva
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Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da gece saatlerinde meteor görüntülendi.
Meteorun düştüğü anlar kameraya yansırken, gökyüzü aydınlandı.
Concepcion Üniversitesi'nden bilim insanların, olayın dünya atmosferine giren göktaşı olduğunu doğruladı.
Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.
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