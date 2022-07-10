https://tr.sputniknews.com/20220710/yuzunu-yikamak-icin-banyoya-giren-adam--2-metrelik-bir-yilanla-karsilasti--1058532399.html

Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam 2 metrelik bir yılanla karşılaştı

Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam 2 metrelik bir yılanla karşılaştı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

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2022-07-10T00:44+0300

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yılan

aydın

banyo

türkiye

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Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi’nde yaşayan Gülaydın Tüfek isimli kişi, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada bir yılanla karşılaştı. Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, yılanı videoya kaydetti. Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi.Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.

aydın

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yılan, aydın, banyo