Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220710/yuzunu-yikamak-icin-banyoya-giren-adam--2-metrelik-bir-yilanla-karsilasti--1058532399.html
Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam 2 metrelik bir yılanla karşılaştı
Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam 2 metrelik bir yılanla karşılaştı
Aydın’ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T00:44+0300
2022-07-10T00:48+0300
yılan
aydın
banyo
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058532253_0:317:589:648_1920x0_80_0_0_4569ccce37599ee45a5d3d85b89aee59.jpg
Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi’nde yaşayan Gülaydın Tüfek isimli kişi, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada bir yılanla karşılaştı. Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, yılanı videoya kaydetti. Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi.Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.
aydın
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058532253_0:261:589:703_1920x0_80_0_0_db7bad9952e7458d7da25a9cfc987ac0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yılan, aydın, banyo

Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam 2 metrelik bir yılanla karşılaştı

00:44 10.07.2022 (güncellendi: 00:48 10.07.2022)
© İHA / UĞUR ESER-AW665598Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam yılanla karşılaştı
Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam yılanla karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / UĞUR ESER-AW665598
Abone olTelegram
Aydın’ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı.
Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi’nde yaşayan Gülaydın Tüfek isimli kişi, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada bir yılanla karşılaştı.
Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, yılanı videoya kaydetti. Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi.
Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала