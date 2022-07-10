https://tr.sputniknews.com/20220710/yuzunu-yikamak-icin-banyoya-giren-adam--2-metrelik-bir-yilanla-karsilasti--1058532399.html
Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam 2 metrelik bir yılanla karşılaştı
Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam 2 metrelik bir yılanla karşılaştı
Aydın’ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T00:44+0300
2022-07-10T00:44+0300
2022-07-10T00:48+0300
yılan
aydın
banyo
türkiye
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Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi’nde yaşayan Gülaydın Tüfek isimli kişi, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada bir yılanla karşılaştı. Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, yılanı videoya kaydetti. Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi.Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.
aydın
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yılan, aydın, banyo
Yüzünü yıkamak için banyoya giren adam 2 metrelik bir yılanla karşılaştı
00:44 10.07.2022 (güncellendi: 00:48 10.07.2022) Abone ol
Aydın’ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı.
Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi’nde yaşayan Gülaydın Tüfek isimli kişi, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada bir yılanla karşılaştı.
Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, yılanı videoya kaydetti. Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi.
Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.